الزعابي حكماً في بطولة جورجيا لبناء الأجسام

دبي (الاتحاد)

اختار الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الحكم الدولي الإماراتي فيصل الغيص الزعابي رئيس لجنة حكام بناء الأجسام وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ليشارك في تحكيم منافسات بطولة جورجيا الدولية لبناء الأجسام التي ستقام يومي السبت والأحد القادمين.

ويأتي تكليف الزعابي الذي سبق له الفوز ببطولة العالم للقوة البدنية، تثميناً للجهود التي يبذلها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بتطوير مهارات المحكمين، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية والمشاركات الناجحة السابقة لهم. وقدم الزعابي الشكر والتقدير لمجلس ادارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي للجهود التي أسهمت بمكانة رفيعة للحكم الإماراتي محلياً ودولياً.