نخبة اللاعبات يشاركن في بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات

أبوظبي (وام)

تنطلق غدا الجولة الرابعة من دوري «أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة واسعة من لاعبات أندية وأكاديميات الدولة. ومع قرب إسدال الستار على منافسات البطولة، تتطلع المشاركات في الجولة قبل الأخيرة إلى تقديم أداء متميز، يضمن لهن مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية للبطولة، أملاً في صعود منصة التتويج، وهو شرف تتوق إلى تحقيقه جميع بنات الإمارات، نظراً لما لهذه البطولة من قيمة ورمزية.

وتساهم هذه الجولة في تعزيز جاهزية اللاعبات لخوض المنافسات والاستحقاقات المقبلة والتي تتمتع بأهمية كبرى، مثل بطولة آسيا، ضمن دوري رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو شهر يوليو المقبل، والنسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية نوفمبر 2021. وتشهد الجولة الرابعة من البطولة منافسات في ثلاث فئات هي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، وتملك أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز الرياضية فريق 777 أفضلية نسبية، كونها حافظت على مستويات ثابتة خلال الجولات الثلاث الأولى، وجمعت أكبر نسبة من النقاط. وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، إن الجولة الرابعة من البطولة ستمّهد الطريق أمام الفريق البطل وتقربه خطوة كبيرة نحو التتويج، معرباً عن توقعاته بمشاهدة نزالات قوية ورغبة حقيقية لدى البطلات لتحقيق الفوز.

وأوضح الشامسي، أن الأداء الذي قدمته اللاعبات على البساط في الجولات الثلاث الأولى، يعكس التطور المستمر للجانب الفني، والجاهزية البدنية العالية التي تتمتع بها، نتيجة للالتزام بالبرامج التدريبية ذات الجودة العالمية والكفاءة، والحرص على تنفيذ توجيهات وتعليمات الجهاز الفني.

وأكدت لاعبة أكاديمية الوحدة للجوجيتسو شوق الكثيري من فئة الناشئات وزن 40 كجم أنها تطمح إلى تحقيق إنجاز مميز انطلاقا من هذه البطولة الغالية، معربة عن تفاؤلها بحظوظ أكاديمية الوحدة في بطولة أم الإمارات؛ نظراً للاستعدادات المكثفة للاعبات النادي، وحرصهن على تقديم أداء بطولي. وأضافت: الاتحاد ومن خلال جهوده المستمرة في تطوير البطولات المحلية، أفسح المجال لمشاركة مشهودة لبنات الوطن، وتحقيق حلمهن في الوجود والاحتكاك مع منافسات يتمتعن برصيد وافر من التجربة والخبرة.