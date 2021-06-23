"الليجا" لن تقف على ميسي والدليل رونالدو ونيمار

مراد المصري (دبي)

اعتبر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، أن المسابقة تسعى لجذب أهم نجوم العالم لكنها لا تقف على أي لاعب، سواء ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، ولن يتم استثناء "البرغوث" فيما يتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف لليجا، وكشف عن عودة الجماهير للمدرجات بنسبة 70 ٪ مع انطلاق الموسم الجديد.

وجاء حديث تيباس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته "الليجا" عن طريق تقنية الفيديو مع وسائل الإعلام حول العالم، بحضور "الاتحاد".

وتمنى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، استمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي في المسابقة، لكنه اعتبر أن الدوري لا يتوقف على لاعب مهما كان حجمه، حيث سبق أن رحل كريستيانو رونالدو ونيمار واستمرت المسابقة بقوة.

تيباس برر تصريحاته أن برشلونة يحتاج لتخفيض راتب ميسي، موضحاً أن هناك قوانين لعب مالي خاصة بـ "الليجا"، ويمكن لبرشلونة تحديد أي راتب لنجمه طالما لا يخل بالمجموع الكلي لرواتب اللاعبين، ولن يتم منح ميسي استثناء من أجل بقائه.

تيباس يرى أن ارتباط "الليجا" مع ميسي أكبر من مجرد أمر اقتصادي، ولكنه يقوم على انتماء اللاعب لبرشلونة وارتباطه الوثيق باللعب طوال مسيرته في إسبانيا.

تيباس كشف عن بيع "الليجا" حقوق البث لأكبر محطة فضائية في الولايات المتحدة بعقد لـ 8 سنوات قادمة، مما يعني الإيمان بقدرة المسابقة على مواصلة النمو وقوة الأندية بغض النظر عن أسماء لاعبين بعينهم.

تيباس أعلن أن الجماهير ستعود إلى المدرجات بنسبة 70 ٪ في ملاعب "الليجا"، مع احتمال رفع النسبة إلى 100 ٪ في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، بحسب الحالة الصحية في البلاد.

تيباس يتوقع تراجع معدل إنفاق أندية "الليجا" في سوق الانتقالات الصيفية جراء تراجع الإيرادات العام الماضي بسبب فيروس كورونا، لكنه أكد أن أندية "الليجا" في وضع مالي متوازن، مقارنة بدوريات أخرى تكبدت خسائر كبيرة.

تيباس يرى أن دوري السوبر فكرة مستحيل تطبيقها بالوقت الحالي، وأن الأندية المتبقية تبحث عن طريقة للخروج منه دون دفع غرامات، فيما اعتبر أن تدخل الحكومة البريطانية ساهم في إيقاف أندية "البريميرليج".