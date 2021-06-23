القرقاوي: شباب الأهلي قادر على استعادة لقب «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

عبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة عن سعادته بما يقدمه نادي شباب الأهلي في النسخة رقم 40 من بطولة أندية الخليج لكرة السلة المقامة على صالة النادي في دبي، مؤكداً قدرة الفرسان بتحقيق لقب هذه النسخة واستعادة قوته الخليجية، خاصة أنه توج من قبل باللقب 3 مرات متتالية.ونوه القرقاوي إلى أن عودة الحياة للملاعب الخليجية ونجاح بطولة الأندية الحالية دافع كبير لاستمرارنا في تنظيم مسابقتنا الخليجية والعربية، وذلك في إشارة واضحة لرغبة الجميع في مواجهة التحديات الخاصة بفيروس كورونا.

قال القرقاوي: «إن النسخة الخليجية الحالية أكدت على تلك الحقيقة، لدرجة أنه لم نعد نخشى أو نتردد في التصدي لتنظيم البطولات سواء خليجياً أو عربياً».

وعن المستويات الفنية للفرق المشاركة في خليجي 40 قال: «رغم تأثير الجائحة على تحضيرات الفرق، إلا أن المستوى الفني بشكل عام كان مميزاً، بدليل أن معظم المباريات كانت تحسم في الدقائق الأخيرة».

وأضاف:«فريق شباب الأهلي قادر على إسعادنا والفوز باللقب الخليجي، والصورة التي ظهر عليها ممثل الإمارات في مبارياته أمام النصر السعودي والأهلي البحريني والكويت الكويتي تصب في النهاية لصالح منتخبنا الوطني الذي نعلق عليه آمالاً كبيرة في الفترة المقبلة، نظراً لوجود نخبة من اللاعبين الدوليين في صفوف الفريق، أملاً أن يستمر هذا النجاح في الأدوار النهائية».

وقال القرقاوي:«حققت البطولة نجاحاً تنظيمياً لافتاً بشهادة الأندية المشاركة، وهذا ليس بغريب على إدارة ناي شباب الأهلي».