الإصابة تنهي مشوار دي يونج في يورو 2020

هانوفر (د ب أ)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المهاجم لوك دي يونج لن يشارك مجدداً ضمن صفوف المنتخب في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية «يورو 2020»، بسبب إصابة في الركبة، وأنه غادر معسكر المنتخب المقام في مدينة زايست الهولندية.

ولم يشارك دي يونج «30 عاماً» مهاجم إشبيلية الإسباني، ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب وإنما كانت مشاركته من مقاعد البدلاء، وقد حقق المنتخب الفوز في جميع مبارياته الثلاث بالمجموعة الثالثة أمام أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

وتقلص عدد اللاعبين في المنتخب الهولندي، الذي يدربه فرانك دي بور، إلى 24 لاعباً، حيث غادر دوني فان دي بيك لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، معسكر المنتخب أيضاً بسبب الإصابة.

ويخوض المنتخب الهولندي مباراته في دور الستة عشر يوم الأحد المقبل في العاصمة المجرية بودابست، ولم يتحدد منافسه بعد، علماً بأنه سيواجه واحداً من أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الست.