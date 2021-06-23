«ديزني لاند» تشحن بطاريات دياز «للعميد»

معتصم عبدالله (دبي)

اختار الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية لقضاء إجازته السنوية بجانب ابنه ومساعده في تدريب «العميد» إميليانو إلى جانب العائلة، قبل العودة إلى دبي لقيادة تحضيرات «الأزرق» للموسم الجديد 2021- 2022.

ووصف دياز فترة الإجازة الحالية التي تسبق انطلاقة الإعداد، بالمهة، وقال في تعليقه على صورة جمعته بابنه إميليانو وحفيده أدريانو في حدائق «ديزني لاند»، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام «استمتع مع حفيدي، بشحن البطاريات استعداداً للفترة المقبلة».

ويخطط النصر لإقامة معسكر إعداد للموسم الجديد 2021- 2022، في أوروبا في النصف الثاني من يوليو المقبل، على أن تنطلق التحضيرات في يوليو من خلال الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية للاعبين.

وتولى رامون دياز الذي يعد أول مدرب أرجنتيني في قلعة «العميد»، تدريب الفريق الأول بدايةً من فبراير الماضي، حيث خسر مع فريقه لقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة على التوالي، وحل ثانياً في مواجهتي النهائي أمام شباب الأهلي، مقابل حصوله على المركز الخامس في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 46 نقطة.