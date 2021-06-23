«تحدي المختلط» مسك ختام دولية فزاع لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

يسدل الستار بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم غدا على النسخة 11 من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة_ كأس العالم دبي2021 بـ «تحدي المختلط» رجال ونساء، في البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ويشارك في هذا الحدث العالمي 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة، حيث سيكون مسك الختام آخر الفرص المتاحة للاعبين من أجل حجز مقاعدهم في »بارالمبية« طوكيو.

وتقام البطولة وفق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة، وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، بعد أن حققت النسخ المختلفة لبطولات فزاع الدولية أهدافها المنشودة.

وكان تكرار مشهد الأرقام القياسية العنوان البارز في هذا التحدي العالمي الذي تسابق من خلاله الأبطال من مختلف القارات للظهور فيه، من أجل ترك البصمة الأخيرة قبل خوض غمار دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

وحلقت الروسية فيرا موراتوفا بـ»الرقم العالمي» والميدالية الذهبية في وزن 79 كجم «نساء» تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الصينية شونج، فيما كان المركز الثالث من نصيب الأوكرانية ناتاليا أولانيك. وحقق الماليزي بوني بونيا رقماً قياسياً في وزن 72 كجم رجال، محلقاً بالميدالية الذهبية تلاه في المركز الثاني الصيني بيج هو، فيما كان المركز الثالث من نصيب نيجيريا عن طريق لاعبها نمدي.

وحلقت المصرية رحاب أحمد بالمركز الأول وذهبية 50 كجم «نساء»، فيما كان المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب الصينية دان هو، تلتها في المركز الثالث والميدالية البرونزية الروسية أنستازيا.

وفي مسابقة 55 كجم ناشئات حصلت النيجيرية أنون مارك، والتي نجحت في تكرار المشهد نفسه في الوزن نفسه المخصص للنساء، تاركة المركز الثاني للتركية بسراء دومام، تلتها في المركز الثالث الروسية نمارا بوت.