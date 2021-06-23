ثنائي شباب الأهلي الأكبر في «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

يعتبر متوسط أعمار لاعبي فريق شباب الأهلي هو الأكبر بين الفرق الـ5 المشاركة في بطولة الخليج للسلة (خليجي 40) المقامة على صالة نادي شباب الأهلي حتى 26 من الشهر الجاري، يبلغ متوسط عمر لاعبي الفرسان 32.3 عام،

ويتواجد في صفوف الفريق الذي يضم 12 لاعباً، اثنان من أكبر لاعبي الخليج حالياً وهما جاسم عبدالرضا، وموسى خويدم (40 عاماً)، وسعيد مبارك 35 عاماً وشقيقه محمد مبارك 34 عاماً.

ويحتل فريق النصر السعودي المركز الثاني بمتوسط أعمار 29.3 عام لقائمة الفريق التي تضم 12 لاعباً، وهناك 2 من اللاعبين عمر كل واحد منهما 35 عاماً وهما محمد مسفر وجابر ناصر كعبي، إضافة إلى تركي المهنا 33 عاماً، وإبراهيم يزيد 33 عاماً.

وفي المركز الثالث يأتي الأهلي البحريني بمعدل 28.8 عام، وأكبر لاعب بالفريق هو هشام سيد إبراهيم 35 عاماً، يليه عبدالرضا محمد علي 33 عاماً، إضافة إلى المحترف الأميركي الأكبر بين الأجانب وهو هاريس ميشال لاترينت (38 عاماً).

ويأتي فريق الشمال القطري في المركز الرابع، رغم أنه يشارك بعدد 7 لاعبين فقط، ومتوسط معدل أعمار الفريق 28.4 عام، ويعتبر عبدالقادر عمر سالم هو الأكبر سناً (37 عاماً)، في حين يعتبر فريق الكويت الكويتي الأصغر في هذه النسخة بمعدل 27.9 عام، ويعتبر حسين الخباز هو الأكبر بين صفوف الفريق 34 عاماً، وراشد الرباح 33 عاماً.