"اصرخ من أجل مارادونا".. احتفالية "هدف القرن العشرين"

رضا سليم (دبي)

تفاعلت جماهير الأرجنتين مع احتفالية هدفي الأسطورة الراحل مارادونا في مرمى إنجلترا في كأس العالم 1986، بعد مرور 35 عاماً، من خلال إذاعة هدف القرن عبر مكبرات الصوت، وإطلاق مبادرة "اصرخ من أجل دييجو" وتغيير احتفالية "يوم كرة القدم" إلى 22 يونيو بدلاً من 14 مايو.

واحتفل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بهدفي النجم الراحل دييجو مارادونا في مرمى إنجلترا في الدور ربع نهائي بمونديال 1986 بالمكسيك، بعد مرور 35 عاماً، حيث جاء الأول باستخدام اليد فيما يعرف الثاني بهدف القرن العشرين، والذي تم اختياره كأفضل هدف في تاريخ كأس العالم في استطلاع الفيفا.

وأطلق الاتحاد الأرجنتيني هاشتاق " #GritaloPorD10S " "اصرخ من أجل دييجو" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعلت جماهير "التانجو" على تويتر، كما احتفلوا في الشوارع عبر مكبرات الصوت بإذاعة صوت المعلق عندما سجل مارادونا الهدف.

وتقوم المبادرة التي روج لها الاتحاد الأرجنتيني على الاحتفال بهدف القرن العشرين بالهتاف بصوت مرتفع، بعد 35 عامًا من توقيع المهاجم الراحل على الهدف الثاني، الذي فازت به الأرجنتين على إنجلترا (2-1) في مونديال المكسيك.

في الوقت الذي تزين مبنى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في العاصمة بوينس آيرس بقميص مارادونا في المدخل الرئيسي، وأعلام الأرجنتين مع إذاعة صوت المعلق فيكتور هوجو موراليس، عند تسجيل الهدف وبثها في مكبرات الصوت.

المثير أن جماهير التانجو في مختلف مناطق الأرجنتين، عمدت إلى بث القصة الأسطورية للهدف بصوت المعلق فيكتور هوجو موراليس عبر مكبرات الصوت، وهللوا للهدف عبر الشرفات والنوافذ والساحات، وكأن الهدف قد سجله مارادونا في نفس اللحظة.

وكتبت دلما ابنة مارادونا عبر تويتر: الذكرى 35 لأجمل هدف في التاريخ تم وضع مبادرة جميلة وبالطبع جاء انضمامي إليها طبيعياً وأدعوكم إلى ذلك فلنهتف جميعاً حتى يصل صوتنا إلى السماء.

وجاءت احتفالية الأرجنتين بـ "يوم كرة القدم" لأول مرة في 22 يونيو هذا العام تكريماً لهذا الهدف المارادوني، وفي السابق كان يتم الاحتفال بهذه المناسبة في 14 مايو تكريمًا لهدف إرنستو جرييو، الذي جاء أيضاً أمام منتخب إنجلترا في عام 1953.

وتم الترويج لمبادرة تغيير تاريخ هذه المناسبة وتمت الموافقة عليها في أغسطس 2020، من جمعية تضم لاعبي كرة القدم الأرجنتينيين وحصلت على دعم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وجاء فوز الأرجنتين على إنجلترا 2-1 في 22 يونيو 1986 ليفتح الطريق للفوز بكأس العالم بعد الفوز على بلجيكا في نصف النهائي 2-0 وألمانيا الغربية في النهائي 3-2، وتوفي مارادونا عن 60 عاماً في 25 نوفمبر في أحد أحياء ضواحي بوينس آيرس.