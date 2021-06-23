«لبنى» تمنح الثنائي ابن سرور وجياني فوزاً جديداً

دبي (الاتحاد)

تعاون الثنائي سعيد بن سرور وماركو جياني، اللذان اجتمعا للفوز بكأس رويال هنت الأسبوع الماضي مع ريل وورلد، تواصل مرة أخرى لتحقيق نجاح آخر مع المهرة «لبنى» في سباق المبتدئة لمسافة الميل عصر أمس بمضمار برايتون. وتمكنت المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات، من التفوق على الذكور، بفارق 8.5 طول عن وصيفها «مستر بوي» بقيادة الفارس ديفيد ايجان، وحققت مهرة جودلفين أول نجاح لها في مشاركتها الرابعة لتكمل أسبوعاً مرضياً للفريق الأزرق الملكي.

وحققت «لبنى» المنحدرة من نسل «مستجيب» والفرس «موكلة» زمناً سريعاً وقدره 1:35:45 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 5.5 طول عن الثاني «سايلنت بارتنر» بقيادة الفارس لوك موريس. وقد كان يوماً مليئاً بالعواطف المختلطة للفارس جياني الذي ينحدر من سردينيا في إيطاليا، حيث تم توقيفه لمدة ثلاثة أيام بسبب الركوب المتهور في سباق الميل للتكافؤ.

ومن جهة أخري، ترتقي «رين باند» بإشراف هنري اليكس بانتال، وقيادة ميكايل بارزلونا، والمنحدرة من نسل «ميداليا دورو»، للمنافسة على مستوى «قوائم» بسباق بري دي ثيبرفيل الممتد لمسافة الميل ونصف الميل في لونجشامب، فرنسا غدا.