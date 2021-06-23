ساكا يسرق إشادة ساوثجيت

لندن (د ب أ)

أبدى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم رضاه إزاء ما قدمه الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على نظيره التشيكي 1 / صفر مساء أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وأثنى على لاعب خط الوسط بوكايو ساكا.

وحسم المنتخب الإنجليزي المباراة بهدف وحيد سجله رحيم سترلينج في الدقيقة 12، ليؤمن صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب التشيكي عند أربع نقاط، لكنه ضمن التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست.

وسيظل المنتخب الإنجليزي بذلك في العاصمة البريطانية لندن، حيث يستضيف في دور الستة عشر صاحب المركز الثاني بالمجموعة السادسة، ويحتمل أن يواجه المنتخب الفرنسي بطل العالم أو المنتخب البرتغالي حامل لقب البطولة الأوروبية أو المنتخب الألماني.

وقال ساوثجيت: كنا نريد الفوز بصدارة المجموعة والبقاء في ملعب ويمبلي، سننتظر لنرى من سنواجهه. وأثنى ساوثجيت على أداء ساكا، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، قائلاً إنه "معجب للغاية" بما قدمه.

وقال سترلينج بشأن منافس المنتخب الإنجليزي في دور الستة عشر: في مرحلة ما يتحتم عليك مواجهة أفضل الفرق، هذا يشكل تحدياً للنفس.

وقال سترلينج بشأن المباراة أمام التشيك: أعتقد أن هناك جوانب إيجابية في المباراة، فقط احتفظنا بالكرة بشكل أفضل وهو ما منحنا المزيد من الخيارات الهجومية. كذلك أثنى سترلينج على زميله ساكا، الذي كاد أن يفتتح التسجيل بمساعدة جاك جريليش، وقال سترلينج: أعتقد أن بوكايو ساكا كان ممتازاً.

وقال ساكا عقب المباراة: المدرب أبلغني بخوض المباراة والتعبير عن نفسي، وأكد أنه كان من المهم أن يضمن المنتخب البقاء في ويمبلي. وأضاف: نتمتع بثقة كبيرة في اللعب هنا، والجماهير تشكل لاعبا إضافيا بالنسبة لنا.