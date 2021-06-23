راموس يقترب من سان جيرمان

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق، أبلغ ثلاثة من زملائه في النادي الملكي برغبته في الانتقال إلى نادي باريس سان جرمان. وذكر راديو كوبي الإسباني الذي أذاع هذا النبأ، أن راموس الذي سيصبح حراً بصورة رسمية اعتباراً من 30 يونيو الجاري، قرر الانضمام للنادي الباريسي.

ولم يكشف الراديو النقاب عن أسماء اللاعبين الثلاثة الذين أبلغهم راموس بقراره. وفي حالة توقيعه فعلاً لسان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي القادم، سيدخل في منافسة شرسة مع نجمين كبيرين يشغلان هذا المركز في باريس، وهما البرازيلي ماركينيوس والفرنسي كيمبيمبي.

ولم يصدر عن سان جيرمان أي بيان يؤكد أو ينفي كلام الراديو الإسباني. وكان راموس فسر رحيله بأنه كان نتيجة فشل مفاوضاته مع الريال حول تمديد عقده، حيث كان يطالب بعقد مدته عامان، بينما طالبه النادي بالتجديد لعام واحد مع خفض راتبه، ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود، وإن كان نجم أشبيلية السابق، صرح بأنه لا يحمل أي ضغينة ضد النادي وإدارته.

ولم يشارك راموس في الموسم المنتهي إلا في 21 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف فقط، وصنع هدفاً واحداً.وفي سياق متصل، ذكرت مصادر صحفية أوروبية أن اسم راموس تردد كثيراً في مانشستر يونايتد الإنجليزي وإيه سي ميلان الإيطالي، إلا أنه يفضل اللعب للنادي الباريسي، على أمل أن يساعده في أحراز بطولة دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، التي لم يفز بها سان جيرمان، واكتفى بالوصول إلى المباراة النهائية في نسختها قبل الأخيرة.