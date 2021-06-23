لدغة أيتون تهدي صنز الفوز على كليبرز

لوس أنجلوس (رويترز)

أحرز دياندري أيتون رمية ساحقة قبل 0.7 ثانية من النهاية، ليقود فينكس صنز لفوز مثير 104-103 على لوس أنجلوس كليبرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتقدم صنز 2-صفر في سلسلة الدور النهائي للقسم الغربي، والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وتألق كاميرون باين وسجل 29 نقطة في أفضل حصيلة في مسيرته، وأضاف أيتون 24 نقطة وتابع 14 كرة مرتدة، فيما سجل كيفن بوكر 20 نقطة وتأثر بالتعرض لإصابة في الأنف خلال الربع الثالث.

وحقق صنز بذلك فوزه التاسع على التوالي في الأدوار الإقصائية. ونجح باين في تسجيل 12 من 24 محاولة خلال اللعب، ومرر تسع كرات حاسمة ولم يفقد أي كرة بسهولة طوال اللقاء.

وبدأ باين المباراة الثانية على التوالي في مركز زميله النجم كريس بول، الذي اضطر للغياب بسبب بروتوكول الصحة والسلامة، بعدما ذكرت تقارير أنه أصيب بفيروس كورونا.

وسجل بول جورج 26 نقطة مع كليبرز وأضاف ريجي جاكسون 19 نقطة، لكن كليبرز تأخر بنتيجة 2-صفر في ثالث سلسلة على التوالي.

ونجح كليبرز في تحقيق انتفاضة والفوز على دالاس مافريكس في المرحلة الأولى، ثم كرر الأمر ذاته أمام يوتا جاز المصنف الأول في قبل النهائي.

وأهدر جورج رميتين حرتين قبل 8.2 ثانية من النهاية، ما أعاد لصنز فرصة الفوز بالمباراة.

وخاض كليبرز رابع مباراة على التوالي من دون لاعبه البارز كواي ليونارد، الذي يغيب بسبب إصابة في ركبته اليمنى. وستقام المباراة الثالثة مساء يوم الخميس في لوس أنجلوس.

وكان بوكر منح صنز التقدم 102-101 قبل 27 ثانية من النهاية، لكن جورج رد بتسجيل نقطتين لتصبح النتيجة 103-102 قبل آخر 22.2 ثانية.

وبعد أن أهدر باتريك بيفرلي الكرة قبل 9.3 ثانية، حصل جورج على ثلاث رميات حرة، لكنه أهدر رميتين. وأهدر ميكال بريدجز رمية ثلاثية قبل 3.3 ثانية من النهاية، كادت ستمنح صنز التقدم، لكن كليبرز فقد الكرة قبل آخر ثانية.

وأرسل جاي كراودر تمريرة طويلة لمسها أيتون ليحسم المباراة بشكل مثير.