قمة الأهلي والترجي من دون جماهير

القاهرة (د ب أ)

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الأهلي والترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام من دون جمهور.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن اجتماعاً أمنياً عقد بحضور ممثل عن النادي الأهلي وممثل عن وزارة الصحة المصرية، وتم إخطار مسؤولي الأهلي بأن المباراة ستقام بحضور عدد قليل من مجلس إدارة الناديين الأهلي والترجي.

وأضاف أنه «إذا كرر الأهلي المحاولة وطلب حضور الجماهير بخطاب رسمي آخر سنقوم بدورنا بمخاطبة الجهات الأمنية، ولكن ما لدينا الآن وأخطرنا به مسؤولي الأهلي هو أن المباراة ستقام من دون جمهور».

ويتمسك مجلس إدارة النادي الأهلي بإقامة المباراة بحضور جماهيري، أسوةً بما تم مع المنافس التونسي في لقاء الذهاب، حيث ينتظر أن يكرر النادي طلبه مجدداً ليلقي بالكرة في ملعب الأمن.