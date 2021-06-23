مارتينيز: هازارد ينقصه تسجيل الأهداف وصناعتها!!

أنور إبراهيم (القاهرة)

وجه المدرب روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، رسالة تشجيع إلى إيدن هازارد نجم الشياطين الحمر وقائد المنتخب، ولاعب ريال مدريد الإسباني، مبدياً ارتياحه الشديد لمستوى اللياقة البدنية والجاهزية العالي الذي وصل إليه هذا اللاعب، بعد موسم كامل من الإصابات المتكررة.

وأضاف مارتينيز قائلاً: إن كل ما يحتاجه هازارد الآن هو تسجيل الأهداف وصناعتها، وحسن إنهاء اللمسة الأخيرة. وأشرك مارتينيز نجمه هازارد أساسياً في لقاء فنلندا في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، ونجح في اختبار اللياقة البدنية والأداء، بعد أن كان بديلاً خلال المباراتين الأوليين للشياطين الحمر، واستطاع هازارد أن يسبب مشاكل كثيرة لدفاع المنتخب الفنلندي، ومع روميلو لوكاكو وجيريمي دوكو.

وعانى هازارد من الإصابات خلال موسم 20/2021، لدرجة إنه لم يلعب سوى 14 مباراة فقط في الدوري الإسباني «الليجا»، في حين إنه لعب الـ90دقيقة في مباراة فنلندا. وقال مارتينيز: إن أداء هازارد كجناح أسعده ولكنه يريد أن يراه هدافاً مثلما كان من قبل، وصانعاً للأهداف أيضاً.

وأضاف، قائلاً: إيدن تحرك كثيراً يميناً ويساراً وفي العمق، وأخذ أماكن جيدة في الملعب وبدا وكأنه حر في التحرك، وشعرت بأنه أصبح قوياً بدنياً وجاهزاً لقادم المباريات، وإن جسده يستجيب له.

وتابع مارتينيز قائلاً: أتمنى أن أرى هازارد في المرحلة القادمة، وهو قادر على تسجيل الأهداف وصناعتها، ومتمكناً من اللمسة الأخيرة، والتسديد على المرمى وهز شباك المنافسين. وعلق قائلاً: ولكني على أية حال كنت شديد الإعجاب بمستوى لياقته البدنية.

وأتاح فوز منتخب بلجيكا على فنلندا، تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة بحصد 9 نقاط، مثلما حدث تماماً خلال الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا التي احتل فيها المنتخب البلجيكي المركز الثالث.