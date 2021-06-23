استقالة معلول تفتح أبواب عودة خريبين لـ"نسور قاسيون"

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تزايدت فرص السوري عمر خريبين لاعب فريق الوحدة، في العودة لتمثيل منتخب بلاده مع رحيل التونسي نبيل معلول عن قيادة "نسور قاسيون"، خاصة أن خلافه مع خريبين كان سبباً في استبعاده من اللعب الدولي منذ نوفمبر الماضي، بقرار من الاتحاد السوري لكرة القدم بحرمان اللاعب من تمثيل المنتخب مدى الحياة.

ويعزز هذه فرصة عودة اللاعب تصريحات عبد القادر كردغلي عضو اتحاد الكرة مؤخراً، والتي ذكر فيها أن الباب لم يغلق نهائياً أمام عودة خريبين للمنتخب، حين أشار إلى أن المشكلة يمكن أن تحل في الفترة المقبلة، وأن الاتحاد يفتح ذراعيه لأي لاعب سوري يخدم بلاده.

وعاد عمر خريبين إلي الواجهة من جديد بعد انتقاله إلى نادي الوحدة في الشتاء الماضي، وبرز بشكل لافت مع الفريق منذ يناير الماضي، واستعاد كثيراً من مستواه بعد مروره بفترة غير جيدة مع ناديه السابق الهلال السعودي.

ويحسب للاعب صمته عن التعليق على استبعاده عن منتخب بلاده، خاصة بعد أن استوعب درس تصريحاته التي فجرت أزمته التي ما زالت مستمرة، لكن فرصة حلها تبقى قائمة بقوة خاصة في ظل حاجة المنتخب السوري لجميع نجومه في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا2023.

ويعزز أيضاً الحظوظ في نهاية سعيدة لمشكلة خريبين واتحاد بلاده، التأكيد على أن المدرب الذي سيقود المنتخب في الفترة المقبلة سيكون سورياً وهو ما يفتح أفاقاً أكثر نحو حل يكون المستفيد الأكبر منه المنتخب السوري، الذي ينتظره تحديات كثيرة في تصفيات المونديال.

ولعمر خريبين صاحب الـ27 عاماً بصمة واضحة خلال مشواره الدولي، حيث يعد أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب خلال 45 مباراة دولية مع منتخب سوريا منذ أول ظهور له بألوان "نسور قاسيون" في 2012 وأحرز له 18 هدفاً، كما يشكل ثنائياً رائعاً مع عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي، ووجود اللاعبين معاً في المنتخب سيكون له تأثير مهم وفاعل مع المنتخب.