ديفيد ألابا.. ظهير أيسر أم قلب الدفاع؟

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020» النقاب عن أن النجم الدولي النمساوي ديفيد ألابا، المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، باعتباره «جوكر» يمكنه اللعب في خطي الدفاع والوسط، وأحياناً في مركز الجناح الأيسر، إذا ما طُلب منه ذلك، ولكنه لم يعرف بعد المركز الذي سيشغله مع النادي الملكي.

ويؤكد ألابا أنه سيقدم كل خبراته وإمكانياته للريال، بعد 13 سنة لعبها للبايرن وحقق خلالها العديد من البطولات، أبرزها 10 ألقاب دوري «بوندسليجا»، ولقبي «شامبيونزليج». ويعترف ألابا الذي وقع عقداً مدته 5 سنوات مع الملكي، بأنه يلعب على راحته أكثر في مركز الظهير الأيسر أو في قلب الدفاع، وإن كان أبدى سعادته بالأدوار التي كلفه بها مدربه في منتخب النمسا خلال اليورو.

وأكد أنه قادر على التوفيق بين رغباته الشخصية كلاعب، والمركز الذي يشغله، والذي يكون فيه أكثر جاهزية. وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ورداً على سؤال مباشر بشأن الدور الذي سيلعبه مع الريال، قال: لعبت مدافعاً أيسر في البايرن لسنوات طويلة، ولكني لعبت مؤخراً كقلب دفاع، وقبل ذلك كنت ألعب في وسط الملعب من وقت إلى آخر.

وهرب ألابا بهذه الإجابة من السؤال المحدد بشأن دوره في ريال مدريد، وعلق قائلاً: أنا سعيد باللعب حيثما يمكنني مساعدة فريقي بصورة أكبر.

ولا يعرف ألابا بعد كيف سيستخدمه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للميرينجي والذي سبق له تدريبه في النادي البافاري، وإن كان أكد أنه لا يساوره أدنى قلق بشأن ذلك لأنه يجيد في أكثر من مركز في خطي الدفاع والوسط، كما أن مدرب المنتخب النمساوي استخدمه في بعض الأحيان كجناح أيسر.

وعن أسباب تفضيله للعب في الدفاع، قال ألابا: لأنني أكون أكثر تأثيراً على مجريات اللعب في هذا المركز، سواء في حالة الدفاع أوالهجوم، وتتاح لي الفرصة لقراءة الملعب بصورة مختلفة، كما أنني أمتلك الكرة كثيراً في هذا الخط الخلفي، ومن خلاله يمكنني ضبط إيقاع اللعب، والتأثير في بناء الهجمات.