جماهير كورينثيانز تشيد باحترافية لاعب الوصل الجديد

مراد المصري (دبي)

أشادت جماهير فريق كورينثيانز البرازيلي باحترافية اللاعب راميرو الذي واصل ارتداء شعار النادي والدفاع عن ألوانه بكل قوة وعزيمة، رغم أنه سيرحل بعد أسبوع من الآن للانضمام إلى صفوف نادي الوصل على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وذلك بحسب تقرير موسع نشره موقع «تيرا» البرازيلي الشهير. وبحسب الاتفاق بين الوصل وكورينثيانز، فإن اللاعب سينتقل رسمياً لصفوف «الإمبراطور» في الأول من يوليو المقبل، وهو ما ركز عليه التقرير الذي اعتبر أن اللاعب ورغم أنه لم يكن معشوق الجماهير في بداية انضمامه للفريق عام 2019، لكنه ثبت نفسه من خلال أدائه وقتاليته في الملعب، بما جعله يخوض 105 مباريات لحد الآن، وأصبح عنصراً مفيداً يعتمد عليه جميع المدربين. وركز التقرير أن اللاعب كان بإمكانه التهرب من التدريبات وخوض المباريات خلال الشهر الجاري، وأن يبدأ إجازته، لكنه أثبت مدى احترافيته واحترامه عقده مع الفريق حتى آخر لحظة.

وتقديراً لجهود اللاعب قام المدرب سيلفينيو، بتقليل عدد الدقائق التي يخوضها اللاعب في الوقت الحالي، من أجل عدم إجهاده وتجنبه التعرض للإصابات، لكنه بقي دائماً من خياراته المفضلة بالنظر لاعتماده عليه في وسط الميدان ومدى قدرته على تحقيق الإضافة ولو كبديل حالياً، بعدما كان أساسياً.