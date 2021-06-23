نادٍ إسباني يطلق عملة مشفرة للجماهير

دبي (الاتحاد)

وصلت طفرة العملات المشفرة إلى عالم كرة القدم وجلبت إمكانات هائلة للأندية لتحقيق الدخل من مجتمعاتها عبر الإنترنت، من خلال الدمج بين المدفوعات الرقمية وبرامج ولاء المشجعين للانتقال إلى المستوى التالي. وبدأت أندية الدوري الإسباني «الليجا» التعامل مع العملات المشفرة، بما في ذلك برشلونة وأتلتيكو مدريد، ويعتبر نادي ليفانتي الأحدث في إنشاء العملة الرمزية المشفرة للمشجعين الخاصين به، وهي خطوة مصممة لتوسيع الجاذبية العالمية للنادي وزيادة مشاركة الجماهير.

توصلت إدارة الفريق إلى اتفاق مع «Chiliz»، المزود العالمي للتكنولوجيا المالية المتخصص في قطاعي الرياضة والترفيه، لإطلاق عملات رمزية من خلال تطبيق «Socios.com» للتفاعل مع المشجعين، وعلق خافيير فيلتش، مدير تطوير الأعمال في ليفانتي، وقال: «تمثل هذه الخطوة التالية في توسعنا، ستسمح لنا عملتنا المشفرة بتعزيز الاستراتيجية الخاصة بنا للتدويل من خلال التفاعل مع المشجعين من جميع أنحاء العالم». ستحمل العملات الرمزية لليفانتي شعار «$LEV» بهدف توليد التفاعل بين المشجعين، على أن تكون العملات الرمزية للمشجعين أصولاً رقمية مضمونة وأصلية يمكن تبادلها بين مالكيها، ويمكن استبدال هذه الأصول الرقمية بالسلع أو الخدمات ومنح حامل العملة الرمزية فرصاً فريدة للمشاركة في إدارة النادي، مع تقديم أصوات ملزمة لعمليات معينة للنادي، فعبر تطبيق «Socios» يمكن أيضاً استخدام العملات الرمزية لتلقي خصومات وعروض ترويجية من النادي ورعاته، والفوز بتجارب كبار الشخصيات والتفاعل مع المشجعين الآخرين من خلال مجموعة من المحادثات والألعاب والأدوات الأخرى.

وأوضح فيلتش، قائلاً: «سيتمكن المشجعون الذين يحصلون على العملات الرمزية الخاصة بنا من الشعور بأنهم يشاركون في قرارات النادي، وأنهم قادرون على القيام بذلك من خلال نظام التصويت». وسمح برشلونة بالفعل لحاملي العملات الرمزية باختيار تصميم لوحة جدارية تحفيزية في غرفة ملابس الفريق الأول، وشهدت مبادرات أخرى حول العالم اختيار المشجعين للرسالة المطرزة على شارة قائد الفريق أو المشاركة في محادثات مباشرة مع مدربي النادي.

قام أكثر من 500.000 شخص حول العالم بتنزيل تطبيق «Socios.com» للهاتف المحمول في عام واحد فقط، واكتسبوا أكثر من 15 مليوناً من العملات الرمزية للمشجعين وحققوا أرباحاً تزيد على 30 مليون يورو للأندية المعنية. من خلال دمج هذه العملات الرمزية في استراتيجيات التسويق القادمة، يتوقع ليفانتي استمرار هذا الزخم الإيجابي من خلال جذب مشجعين جدد يشعرون بأنهم جزء من مهمة النادي.

وختم فيلتش، قائلاً:«هدفنا الرئيسي ليس اقتصادياً، هناك قيمة اقتصادية للعملة المشفرة بالطبع، ولكن فكرتنا هي منحها قيمة عاطفية تسمح لنا بالنمو عالمياً، إحدى القيم الرياضية هي الشعور بالانتماء وهذه هي الطريقة التي نرى بها العملة المشفرة والرياضة يقتربان من بعضهما البعض.»