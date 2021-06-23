ازدحام المواعيد القارية بين «سبق الآسيوي» و«عناد الأفريقي»

عمرو عبيد (القاهرة)

إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين، يُعد أحد أهم أسباب تداخل البطولات القارية، وهو ما أدى لمطالبة «الكاف» كثيراً بإقامة المنافسات كل 4 سنوات، على غرار أغلب البطولات القارية والعالمية، وهو ما تم دائماً مقابلته بالرفض القاطع من قبل الاتحاد الأفريقي، وكذلك عدم ثبات مواعيد بطولات «كوبا»، ورغم إقامتها كل عام أو عامين في البداية، فإن الـ51 عاماً الأولى بين 1916 و1967 لم تكن مؤثرة على نظام كرة القدم العالمية، لكن استمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن الـ21، حيث تم إقرار إقامة البطولة كل 3 سنوات، بين 2001 و2007، قبل أن تعود لفترة الـ4 سنوات، باستثناء «النسخة المئوية» عام 2016.

وفي عامي 2000 و2002، كان التداخل كبيراً جداً وواضحاً، خاصة مع انتشار اهتمام متابعي الكرة في العالم بأكمله بمشاهدة أغلب المنافسات القارية، مهما بعدت المسافات، وكذلك زيادة قدرة البث التليفزيوني وبلوغه أقصى درجات الاحترافية والتقدم التقني، حيث تداخلت بطولتا أوروبا وأوقيانوسيا، وكذلك أفريقيا وأميركا الشمالية، بينما انطلقت كأس آسيا مباشرة بعد انتهاء أولمبياد 2000، وفي عام 2002 كان التداخل كبيراً بين بطولتي الكاف والكونكاكاف، اللتين أقيمتا بين يناير وفبراير، كما انطلقت كأس أوقيانوسيا للأمم مباشرة بعد مونديال 2002! والحقيقة أن تلك الفترة كانت علامة فارقة في هذا الأمر، حيث كان الاتحاد الآسيوي سباقاً للتفكير الصحيح، بقرار إبعاد كأسه القارية عن التداخل مع بطولتي أوروبا والأولمبياد، إذ تزامنت الروزنامة دائماً معهما منذ عام 1956 حتى عام 2004، ولهذا تمت إقامة النسخة التالية في عام 2007، على أن تقام البطولة كل 4 سنوات فردية، وهو ما أتى ثماره بالفعل، باستثناء تداخله مع بطولة أفريقيا في يناير عام 2015، بعدما بات على «الكاف» ضرورة الابتعاد عن السنوات الزوجية، لعدم التعارض مع كأس العالم، وهو ما لم يحدث في نسخة 2019 بأفريقيا وآسيا، نظراً لإقامة الأولى بين يونيو ويوليو، مقابل يناير وفبراير للثانية، لكن بطولة القارة السمراء تداخلت وقتها مع «كوبا أميركا 2019».

ويبدو أن «الكاف» سيكون مجبراً في قادم السنوات على تغيير نظام إقامة البطولة كل عامين، ووقتها سيكون من السهل على الاتحادات القارية التنسيق بينها لاختيار السنوات الفردية، أو على الأقل تغيير مواعيد إقامتها، رغم صعوبة الأمر نظراً لانشغال عالم كرة القدم ببطولات الدوريات والمنافسات القارية على مستوى الأندية، بداية من أغسطس وحتى نهاية مايو من كل عام!.