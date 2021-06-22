شباب الأهلي يكسب قمة «سلة الخليج»

علي معالي (دبي)

فاز فريق شباب الأهلي على الكويت الكويتي 87-83 في اليوم الرابع من بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة «خليجي 40» في مباراة هي قمة السلة الخليجية في الوقت الراهن.

وكانت لفتة طيبة من نادي خورفكان الذي تواجدت جماهيره في صالة شباب الأهلي لدعم «الفرسان» في لفتة تؤكد العلاقة الجيدة، خاصة وأن شباب الأهلي في مهمة دولية.

أنهى شباب الأهلي الربع الأول متقدماً بفارق نقطة (23- 22) وهو ما يؤكد الصراع الرهيب بين لاعبي الفريقين، ولشدة السباق بين الفريقين كان تقارب النقاط سبباً مباشراً في تحقيق التعادل أكثر من مرة، وكانت نسبة التركيز بين لاعبي الفرسان عالي كما كانت التغطية تحت سلة الفرسان جيدة في خطف العديد من الكرات التي نجح شباب الأهلي الاستفادة نها ليتقدم الفريق 42 مقابل 39.

وفي منتصف الربع الثالث تحقق التعادل مجدداً 48-48، ثم 53- 53، وبدأ سعيد مبارك يرتدي قفاز الإجادة بالرميات الثلاثية، ولكن الكويتي كان عنيدا ونجح في التغطية الجيدة تحت السلة وتقدم مع نهاية الربع الثالث 66 - 62، وافتقد الفرسان عدم وجود تايلور الأجنبي الثاني من بداية الربع الثالث 66- 63.

ومع بداية الربع الرابع تقدم الأهلي 73- 66، وظل سباق النقاط ملتهباً بين الفريقين حتى استطاع الفرسان الحسم بنتيجة 87 مقابل 83، وكانت الثواني الأخيرة قمة في الإثارة لكن خبرة لاعبي شباب الأهلي حسمت الموقف لتنتهي جولة أولى من سباق الفريقين، ومن المتوقع أن يلتقيان مجدداً، ولكن على نهائي البطولة بحسب التوقعات.

وكان سعيد مبارك لاعب شباب الأهلي متألقاً كالعادة، حيث مسجلاً 18 نقطة تلاه الأميركي براندون 17 نقطة، ليتأهل بذلك الأهلي إلى المربع الذهبي برصيد 6 نقاط.