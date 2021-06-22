ديشامب يتعهد بأفضل أداء فرنسي أمام البرتغال

دوسلدورف (د ب أ)

لن يكون ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، بطل العالم، في مزاج للاسترخاء عندما يواجه منتخب البرتغال حامل اللقب غداً «الأربعاء»، رغم تأكد فريقه من التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وقال ديشامب اليوم: نهجنا لن يتغير، نريد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، ونريد تفادي التجربة السلبية، ونعلم أن نتيجتنا سيكون لها تأثير على المنتخبات الأخرى.

وافتتح المنتخب الفرنسي مبارياته في البطولة بالفوز على المنتخب الألماني 1-0، ولكنه تعادل 1-1 مع المنتخب المجري ويظل في بودابست لمواجهة البرتغال، الذي تلقى الخسارة من المنتخب الألماني، بقيادة يواكيم لوف، في المباراة الماضية.

وبعد الفوز الذي حققه المنتخب البرتغالي، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، على المنتخب المجري أصبح لدى المنتخب البرتغالي ثلاث نقاط ويحتاج للتعادل لضمان التأهل لدور الستة عشر- رغم أن الخسارة بعدد أهداف قليل قد يجعل المنتخب البرتغالي يتأهل للأدوار الإقصائية من بين أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

وعلى الأقل سيتأهل المنتخب الفرنسي لدور الستة عشر محتلاً المركز الثالث، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة، ولكنه في حالة الفوز، سيتصدر المجموعة السادسة، ويضمن مواجهة فريق احتل المركز الثالث في الدور المقبل.

وفي الوقت نفسه، لا يريد هوجو لوريس قائد المنتخب الفرنسي، أن يتكهن بشأن أصعب منافس للمنتخب الفرنسي في مسعاهم نحو تحقيق ثاني لقب على التوالي.

وقال: تابعنا المباريات الأخرى، منتخبات بلجيكا، هولندا، إيطاليا قدموا مباريات عظيمة، ولكن من دور الستة عشر تبدأ بطولة جديدة.