إنريكي يتوقع لعب سلوفاكيا على التعادل!

إشبيلية (رويترز)

توقع لويس إنريكي مدرب إسبانيا أن تعتمد سلوفاكيا على التكتل الدفاعي في مباراة حاسمة بالمجموعة الخامسة لبطولة أوروبا لكرة القدم يوم «الأربعاء»، وحث فريقه على التسجيل مبكراً لضمان التأهل لدور خروج المغلوب.

وأخفقت إسبانيا في اختراق التكتل الدفاعي للسويد في التعادل بدون أهداف في المباراة الأولى ورغم أن بولندا أظهرت المزيد من الطموح، وضغطت عليها بشدة تعادل الفريقان 1-1.

وتحتل بطلة أوروبا ثلاث مرات المركز الثالث في المجموعة، وتحتاج إلى انتصار لتحجز مكانها في دور الستة عشر، لكن سلوفاكيا تحتل المركز الثاني ويكفيها التعادل للتأهل.

وقال مدرب إسبانيا في تصريحات تلفزيونية قبل المباراة الحاسمة: سيعتمدون على التكتل الدفاعي من دون شك، سيكون التعادل كافياً لهم، وأتمنى أن أنهي حالة الجمود في أسرع وقت حتى لا يتعقد الوضع، نحن في حالة ذهنية جيدة وفي أتم استعداد للمباراة.

وأجرى لويس إنريكي تغييراً واحداً على تشكيلته الأساسية في المباراة الثانية. واعتمدت إسبانيا على المهاجم المميز جيرار مورينو على حساب فيران توريس الذي قدم أداء مخيبا للآمال أمام السويد، لكن خلال جلسة المران اليوم، التي سمح فيها لوسائل الإعلام بالحضور لمدة 15 دقيقة خاض منتخب إسبانيا مباراة تدريبية ألمحت إلى أسلوب خططي مختلف أمام سلوفاكيا يتضمن ستة تغييرات على التشكيلة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن لويس إنريكي دفع بفريق يضم سيزار أزبليكويتا في مركز الظهير الأيمن وخوسيه جايا كظهير أيسر على حساب ماركوس يورينتي وجوردي ألبا بينما شارك إيريك جارسيا على حساب باو توريس في قلب الدفاع.

وشوهد القائد سيرجيو بوسكيتس وتياجو ألكانتارا، وكلاهما لم يشارك أساسياً في المباراتين السابقتين في خط الوسط مع بيدري الذي لعب أساسيا في المباراتين بينما انضم بابلو سارابيا إلى مورينو وألفارو موراتا في الهجوم.

لكن لويس إنريكي رفض الكشف عن التغييرات التي يعتزم القيام بها٬ وقال: ربما أقوم بتغييرات وربما لا أفعل، أي لاعب في التشكيلة التي تضم 24 لاعباً يمكنه مساعدة الفريق على تحقيق أول انتصار.