تخفيف قيود كورونا في «يورو» يُقلق «الصحة العالمية»!

كوبنهاجن (أ ف ب)

أبدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، قلقها حيال تخفيف القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا في مباريات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في 11 دولة على امتداد القارة، مشيرة إلى أن بعض المدن المضيفة تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات.

وقال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا روب باتلر في بيان وصل لوكالة فرانس برس إن منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن تخفيف القيود في بعض البلدان المضيفة، تقوم بعض الملاعب المضيفة للبطولة الآن بزيادة أعداد المشجعين المسموح بدخولهم إلى الملعب لمشاهدة المباريات.