اتحاد الكرة الإيطالي يرفض انتقاد لاعبي «الآزوري»

برلين (د ب أ)

أعرب اتحاد الكرة الإيطالي عن رفضه الانتقادات التي وجهت للاعبي المنتخب الأول بعد عزوف بعضهم عن الانحناء على ركبة واحدة للتعبير عن مناهضة العنصرية خلال المباراة أمام ويلز في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وانضم خمسة من لاعبي المنتخب الإيطالي إلى لاعبي منتخب ويلز في الانحناء على ركبة واحدة لمناهضة العنصرية والتمييز قبل مباراة الفريقين أمس الأول «الأحد» في روما، بينما لم يشارك بقية لاعبي المنتخب الإيطالي في هذه المبادرة.

وقال متحدث باسم اتحاد الكرة الإيطالي اليوم: لم يكن جميع اللاعبين مستعدين في تلك اللحظة، الفريق سيتخذ قراراً موحداً قبل مثل هذه الفعاليات في المستقبل.

ويلتقي المنتخب الإيطالي يوم السبت المقبل مع نظيره النمساوي في دور الستة عشر على استاد ويمبلي. وأكد المتحدث باسم الاتحاد أن الفريق يكافح العنصرية بكل أشكالها في كل يوم، وعدم المشاركة في مثل هذه الأعمال الرمزية لا يعني أننا لا نؤازر مكافحة العنصرية.

وفي وقت سابق قال جابريل جرافينا رئيس اتحاد الكرة الإيطالي إنه من حق كل لاعب على حدة أن يقرر ما إذا كان يرغب في المشاركة في هذه المبادرة من عدمه.

من جانبه أكد رئيس الوزراء السابق إنريكو ليتا أنه ينبغي على جميع اللاعبين الانحناء على ركبة واحدة للتعبير عن مناهضة العنصرية.