الأهلي البحريني ينهي «مغامرة» النصر السعودي في «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

استطاع فريق الأهلي البحريني تحقيق فوز مثير على النصر السعودي في اليوم الخامس من بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة (خليجي 40) بفارق 10 نقاط وبنتيجة 94 مقابل 84، وكان النصر متقدماً معظم فترات المباراة حتى قبيل نهاية الربع الثالث بقليل، ولكن نسور البحرين استطاعوا إنهاء مغامرة العالمي النصراوي حيث تعادلا لأول مرة 64- 64، ثم 76/76، وكان الفريق السعودي متميزا منذ البداية حتى استطاع الفريق البحريني قلب النتيجة والتقدم بشكل مريح في الربع الرابع والأخير،

ويُحسب للنصر أنه يشارك للمرة الأولى في البطولة، واستطاع الفريق رغم خسائره أن يقدم المردود الجيد الذي يؤكد أن به خامات قوية واستحق أن يتوج بلقب الدوري السعودي مؤخراً ولأول مرة في تاريخ النادي. وتألق من الفريق البحريني الثنائي هشام سرحان والأجنبي هاريس ميشال وسجل كل منهما 25 نقطة، ومحمد علي حسن 15 نقطة، ومن النصر السعودي تألق الأميركي براندون اوستن مسجلا 32 نقطة، وروبرت ايرلي 24 هدفا.

وبالانتصار رفع رصيد الفريق البحريني إلى 6 نقاط من 4 مباريات وأنهى مشواره في الدور التمهيدي، ويضمن التأهل للدور الثاني والنصر إلى 4 نقاط، وما زال أمامه الفرصة متاحة للتأهل، وتؤكد المؤشرات الخاصة بالبطولة بأن المربع الذهبي سيكون محصورا بين شباب الأهلي والكويت الكويتي والأهلي البحريني والنصر السعودي