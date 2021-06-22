مركز دبي التجاري و«بادل برو» يطلقان ملاعب جديدة للبادل تنس

دبي (وام)

أعلن مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة مع «بادل برو» - نادي البادل تنس في الإمارات - إطلاق تجربة رياضية جديدة لعشاق رياضة البادل تنس. ويجري العمل حالياً على تشييد المرافق الجديدة التي من المقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2021 على أحدث طراز في «ون سنترال»، المشروع التجاري التابع لمركز دبي التجاري العالمي، والذي تبلغ مساحته 1.7 مليون قدم مربعة.

تُعدّ البادل تنس الرياضة الأسرع نمواً على مستوى العالم، إذ يُمارسها حالياً 8 ملايين لاعب في 57 دولة، وقد ازدادت شعبية هذه الرياضة، نظراً لسرعة وتيرتها وشموليتها وسهولة لعبها، حيث تمتاز بلعبها في الملاعب المغلقة، ويصل حجم ملعبها إلى 25 بالمائة من حجم ملعب التنس والرياضات التي يتم لعبها بنظام الفرق الزوجية.

وتوفّر ملاعب «بادل برو» الخارجية المضاءة في «ون سنترال» بُعداً جديداً لمجتمع الأعمال المزدهر الواقع في مجمع مركز دبي التجاري العالمي والمناطق المحيطة به والتي تتميز بإطلالاتها على متحف المستقبل الواقع في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي.

يقع مرفق «بادل برو» بملاعبه الخمسة على بُعد خطوات من مباني المكاتب في «ون سنترال»، ما يتيح لأعضائها فرصة ممارسة الرياضة في وقت فراغهم. وأكد خالد الفهيم نائب الرئيس لإدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي، أن شراكتهم «بادل برو» تمثّل التزامهم بالارتقاء بتجارب نمط حياة المجتمع في «ون سنترال»،

وفي بناء بيئة أعمال تنبض بالحياة، وتُقدّر أهمية الصحة والرفاهية. من جانبه، قال حسين الرضا الشريك المؤسس والإداري لنادي «بادل برو»، إن الشراكة مركز دبي التجاري العالمي ستمكّنهم من توسيع نطاق هذه الرياضة في المجتمع والاستجابة المباشرة للطلب المتزايد عليها في دبي.