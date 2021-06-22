لوف يرفض «مخاطرة مولر»!

ميونيخ (د ب أ)

بات من المتوقع غياب توماس مولر مهاجم المنتخب الألماني، عن مباراة فريقه الأخيرة في دور المجموعات أمام نظيره المجري، والمقرر لها غداً «الأربعاء»، كما أن يواكيم لوف المدير الفني للفريق لن يجازف بإشراكه في المباراة.

واستعاد ليون جوريتسكا لاعب الوسط لياقته البدنية مجدداً، ومن المتوقع أن يملأ فراغ مولر، كما هو الحال بالنسبة للاعب ليروي ساني. ويعاني مولر من مشكلة في الركبة، كما أنه لم يشارك في التدريب الأخير للفريق في ميونيخ، وقد تتسبب الخسارة في خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات، مثلما حدث في كأس العالم 2018 في روسيا.

وأصبح هوملز مدافع بروسيا دورتموند جاهزاً للعب بعد تعافيه من مشكلة في الركبة، كما تعافى إيلكاي جوندوجان من مشكلة في عضلة السمانة.