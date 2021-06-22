نجح مع فرنسا والبرتغال.. الفيل ياشودا يتوقع نتيجة ألمانيا والمجر

هامبورج (د ب أ)

توقعت أنثى فيل من حديقة حيوان بمدينة هامبورج الألمانية، أن المنتخب الألماني سيتعادل مع نظيره المجري، غداً «الأربعاء»، في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقامت أنثى الفيل ياشودا (42 عاماً)، اليوم، بسحب العلمين الألماني والمجري خارج صندوق بحديقة حيوان هاجينبيك.

وكانت ياشودا قد توقعت بطريقة صحيحة خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي بطل العالم في المباراة الأولى، كما توقعت فوز المنتخب الألماني على المنتخب البرتغالي في المباراة الثانية.

وقال ديرك ألبريشت المدير الإداري بحديقة هاجينبيك: نحن فخورون بأن لديها تلك الحاسة وسنكون سعداء إذا أكملت الثلاثية. ويضمن التعادل في مباراة ألمانيا والمجر، تأهل المنتخب الألماني إلى الأدوار الإقصائية وخروج المنتخب المجري من البطولة.