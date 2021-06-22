حصة بو حميد تشيد بـنجاح «دولية فزاع» لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

شهدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، جانباً من فعاليات اليوم الرابع لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة- كأس العالم دبي 2021 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة، والتي تعد الفرصة الأخيرة لـ «أصحاب الهمم» من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية» طوكيو«2020.

وأثنت معاليها على جهود اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، معربةً عن سعادتها بمشاهدة جانب من فعاليات هذا الحدث العالمي المهم الذي يؤكد مكانة الإمارات في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية، مشيدة بالمشاركة الكبيرة للدول في نسخة دبي.

وكانت معالي حصة بو حميد قد اطلعت خلال جولتها التفقدية لمرافق النادي المختلفة، من ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، بحضور حسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وعيسى مخشب رئيس قطاع العلاقات العامة والخدمات اللوجستية بالحدث، على إنجازات النادي خلال مسيرته المختلفة والمنتجات التي ينتجها أصحاب الهمم.

والتقت معالي الوزيرة ببعض الأبطال المشاركين في الحدث، منهم البطل البريطاني مايكي بولي الذي نجح في التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو في الرفعة الأخيرة وزن 72 كجم.

وثمن ماجد العصيمي زيارة معالي وزيرة تنمية المجتمع ومتابعتها لجانب من كأس العالم دبي 2021، مبيناً أن هذه الزيارة أسعدت المشاركين في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة من «القيادة الرشيدة»، مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم خلال المشاركات القارية والدولية.

وقال: إن الاهتمام الذي يحظى به «أصحاب الهمم» يمثل أكبر حافز لأصحاب الهمم من أجل مواصلة مسيرة النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، خطف الأردني عبد الكريم خطاب أضواء اليوم الثالث، حينما نجح في تحطيم الرقم العالمي مرتين في وزن 88 كجم المسجل باسم الصيني جيجونج «233»، ليكسره خطاب بـ «بصمة عربية» 237،240 على التوالي، محلقاً بذهبية الوزن.

وفي وزن 88 كجم رجال حلق المصري محمد الألفاط بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصلت الصينية لي لي على المركز الأول وذهبية 73 كجم، وفازت المصرية أماني بذهبية 86 كجم.