نجم الأردن: «النشامى» سيكون رقماً صعباً في كأس العرب

الدوحة (د ب أ)

أكد بهاء فيصل لاعب المنتخب الأردني وفريق الشمال القطري، أن منتخب بلاده سيكون رقماً صعباً في بطولة كأس العرب للمنتخبات لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر أواخر العام الجاري.

وتأهل المنتخب الأردني إلى البطولة، بعدما تم اعتباره فائزاً بنتيجة 3-0 على منتخب جنوب السودان ضمن تصفيات الصعود للمسابقة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وهو المشرف على تنظيم البطولة، إلغاء المباراة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق.

وأبدى فيصل تفاؤله بقدرة منتخب الأردن على العودة إلى الواجهة مجدداً، وذلك رغم عدم تمكنه من التأهل للدور الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة التي تصدرها المنتخب الأسترالي، وضمت منتخبات الكويت ونيبال وجوام.

وقال اللاعب: «النشامى» سيعودون أقوى، صفحة التصفيات المزدوجة أضحت من الماضي، حيث نقبل على مرحلة جديدة نحتاج خلالها إلى التكاتف من أجل العودة إلى المسار الصحيح، يحدونا أمل كبير في تجاوز العثرة والتطلع إلى الأمام خاصة أن المنتخب يتوفر على جيل موهوب يمتلك إمكانات كبيرة.

وأضاف: نعتبر كأس العرب أواخر نوفمبر المقبل فرصة سانحة للتوهج واستعادة الثقة، باعتبارها أكبر استحقاق ينتظرنا خلال العام الحالي. وتابع بهاء: كأس العرب ستكون التحدي الكبير بالنسبة لنا، فلطالما عشقت المنتخبات الأردنية التحدي، سيكون هناك عمل مهم خلال الأشهر المقبلة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة عدنان حمد، البطولة ستكون فرصة سانحة بالنسبة لنا من أجل العودة إلى الواجهة واستعادة الثقة بعد أن واجهنا ظروفاً صعبة.

وأضاف: أمامنا تصفيات كأس آسيا 2023 من أجل ضمان الوصول إلى النهائيات في الصين، حضورنا هناك سيكون في غاية الأهمية بطبيعة الحال، فلطالما كانت البطولة القارية مساحة للتألق، والشواهد على ذلك كثيرة من نسخ سابقة شهدت توهجاً كبيراً للمنتخبات الأردنية بأجيالها المتعاقبة منذ الوصول الأول في الصين عام 2004.