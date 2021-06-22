لابورتا يشغل العالم بـ «صفقة اسثنائية»

رضا سليم (دبي)

خطفت تصريحات خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الأضواء من كأس أمم أوروبا وكأس كوبا أميركا، بعدما أعلن عن رغبته في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس للعب بجوار الأرجنتيني ميسي، لينشغل العالم بالتصريحات التي وصفها البعض بضرب من الخيال.

وكشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عن رغبته في ضم رونالدو لاعب يوفنتوس إلى صفوف الفريق الكتالوني في الموسم الجديد للعب بجوار ميسي، خاصة أن عقد الدون مع اليوفي ينتهي صيف عام 2022، وهو ما شغل الجماهير بالصفقة الجديدة التي أطلق عليها «صفقة القرن».

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية: «برشلونة يخطط لعقد صفقة القرن بضم رونالدو إلى جانب ميسي، وقد يتم عرض أنطوان جريزمان وفيليبي كوتينيو وسيرجي روبيرتو للبيع لتوفير المبلغ لضم رونالدو وتجديد عقد ميسي، دون الإخلال بالميزانية».

ويسعى لابورتا لإبرام عدة صفقات من العيار الثقيل تعيد للبارسا البريق المفقود، ويعود مجدداً لمنصات التتويج، وهو ما دفعه للتخطيط للتحرك نحو صفقة رونالدو التي يراها البعض مستحيلة، خاصة أنها لم تدخل حيز المخاطبات الرسمية.

وأشار لابورتا إلى أنه عرض الفكرة على أعضاء مجلس إدارة النادي وتحمس لها الجميع، ولكن هناك صعوبات كبيرة لتحقيق الأمر، غير أن عودة صاروخ ماديرا لليجا واللعب بجوار ميسي قد يكون دعاية كبيرة للدوري الإسباني وقفزة كبيرة لصالح البطولة. وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم التكلفة الكبيرة للصفقة، إلى جانب الراتب الكبير الذي سيتحمله النادي للثنائي الأسطوري، فإن الإيرادات ستتضاعف حال انضمام رونالدو للفريق الكتالوني.

ورغم الوضع الاقتصادي السيئ في برشلونة يسير لابورتا في اتجاه تجديد عقد ميسي، ويدرس توفير راتب رونالدو من خلال رواتب اللاعبين الثلاثة الذين سيقدمهم إلى يوفنتوس بدلاً عنه، كما أن الجمع بين ميسي ورنالدو في فريق واحد من شأنه رفع دخل البرسا بمقدار الضعف تقريباً.