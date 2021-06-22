بوجاتشار يقود «دراجات الإمارات» في طواف فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات للدراجات تشكيلته التي ستشارك في جولة فرنسا (26 يونيو - 18 يوليو) التي تنطلق من مدينة بريست وتستمر على مدى 21 مرحلة. ويشارك الفريق في مراحل الجولة بقيادة تادي بوجاتشار، بطل جولة فرنسا لعام 2020، إلى جانب نخبة من ألمع دراجي الفريق المتخصصين بسباقات السرعة وسباقات التسلق بهدف دعم زميلهم السلوفيني في الدفاع عن اللقب. وتقام الجولة هذا العام على مسار إجمالي بطول 3383كم، ويتضمن سباقين طويلين ضد الزمن للأفراد (بطول إجمالي يبلغ 58كم) سيكونان حاسمين في المنافسة على القميص الأصفر.

وسيواجه الدراجون مسارات مستوية نسبياً في الأسبوع الأول من الجولة على طرق بريتاني، ثم سيتوجهون إلى جبال الألب وجبال البرانس، قبل أن يتوجهوا أخيراً إلى خط النهاية في الشانزليزيه في باريس. وسيقود التشكيلة مدير الفريق يوكسان ماتين فيرنانديز (إسبانيا)، وذلك إلى جانب المديرين الرياضيين أندريه هاوبتمان (سلوفينيا) وسيموني بيدرازيني (سويسرا).

وتضم التشكيلة 8 دراجين، هم: تادي بوجاتشار (سلوفينيا)، ورافال مايكا (بولندا) وديفيد فورمولو (إيطاليا) وبراندون ماكنالتي (الولايات المتحدة) ومارك هيرشي (سويسرا) وميكل بيرج (الدنمارك) وفيجارد ستيك لاينجن (النرويج) وروي كوستا (البرتغال).

وتعليقاً على الجولة المقبلة، قال تادي بوجاتشار: «يشرفني أن أعود للمشاركة في جولة فرنسا مدافعاً عن اللقب. لقد واجه العديد منا عاماً عصيباً، ونأمل أن نتمكن من إسعاد عشاق رياضة الدراجات بأسابيع من الحماس والشغف. كان العام مثمراً بالنسبة إليّ، وأنا مستعد تماماً للمشاركة في الجولة وأتطلع إلى انطلاقها، وكلي ثقة بقدرتي وقدرة زملائي على تحقيق أفضل النتائج والتغلب على تحديات الجولة».

من جانبه، قال يوكسان فيرنانديز، مدير الفريق: «لدينا هدف واضح هذا العام: سنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن اللقب الذي فاز به تادي بوجاتشار بجدارة العام الماضي. ولهذا عملنا على وضع تشكيلة متميزة قادرة على دعمه طوال الجولة، حيث تجمع بين عنصري الشباب والخبرة، وتضم دراجين متخصصين بكل من السباقات الجبلية وسباقات السرعة. سيكون فريقنا هدفاً لجميع الفرق الأخرى، ولن تكون مهمتنا سهلة، لكننا واثقون من إمكانات تادي بوجاتشار وزملائه في الفريق، وواثقون من قدرتنا على تحقيق أفضل النتائج».