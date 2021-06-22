6 لاعبين أمريكان من أصل 10 أجانب في «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

يشارك 10 لاعبين أجانب في بطولة الخليج للأندية في كرة السلة (خليجي 40) المقامة حالياً على صالة نادي شباب الأهلي، يمثلون 5 أندية وهي: شباب الأهلي والكويت الكويتي والأهلي البحريني والنصر السعودي والشمال القطري، وبحسب اللائحة فإنه يحق لكل فريق أن يستفيد من وجود 2 من اللاعبين الأجانب من الأمريكان بواقع 6 لاعبين والـ4 الباقين من دول أخرى مختلفة.

وفي صفوف شباب الأهلي يتواجد براندون منذ أكثر من موسم، واستعان الفرسان بمواطنه الآخر تايلور لاعب فريق الشارقة على سبيل الإعارة، وأثبت هذا الثنائي حتى الآن كفاءة عالية فيما يقدمانه من مستوى يجعل الفريق منافساً على اللقب لكي يستعيده بعد غيابه عن قلعته خلال النسختين الماضيتين.

وفي المقابل تعاقد النصر السعودي الذي يشارك لأول مرة في البطولة الخليجية مع الثنائي الأمريكي أوستين براندون وايرلي روبرت، ويساهم هذا الثنائي في الظهور اللافت للنصر في هذه النسخة، حيث استطاع النصر في الموسم المنتهي تحقيق لقب الدوري المحلي لأول مرة في تاريخه.

كما استعان الأهلي البحريني بالثنائي الأمريكي لاترينت وهاريس ماني، ويبحث فريق النسور عن استعادة أمجاده الخليجية بوجود هذا الثنائي، والغريب أن لاترينت يبلغ من العمر 38 عاماً يقدم مستوى جيداً نتيجة الانسجام مع بقية زملائه في الملعب. ويعتمد الكويت الكويتي على البوسني إلمدين جيكانوفيتش (32 عاماً)، وهو عنصر مؤثر للغاية في تشكيلة المدرب الألماني بيتر شورمز، بالإضافة إلى البولندي إيه جيه سلوتر. وفي صفوف الشمال القطري يتواجد محترف عربي وحيد، وهو اللبناني وائل عراقجي ولكنه تعرض للإصابة، مما جعل الفريق يفتقد جهود واحد من اللاعبين المميزين، ويعتمد الفريق حالياً على أجنبي واحد وهو ميخائيل بيريشفيلي (34 عاماً) من جورجيا.

