النصر يرحب باستضافة «خليجية» الريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

أكد مروان سنكل نائر رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، رغبتهم والموافقة على احتضان وتنظيم النسخة الأولى للبطولة الخليجية للريشة الطائرة للسيدات، وتوفير جميع متطلبات النجاح لهذا المحفل الخليجي والأول من نوعه.

جاء ذلك، بعدما أبدى البحريني جعفر إبراهيم مدير تطوير الريشة الطائرة في دبي، ممثل الاتحاد الدولي بمنطقتنا الخليجية والعربية، الرغبة بإقامة بطولة للريشة الطائرة للسيدات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأرجع ذلك للنجاح الباهر والذي وصفه بالرائع لبطولة النصر للريشة الطائرة الصيفية الأولى للسيدات، والتي اختتمت في بداية هذا الشهر ونظمها نادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ولجنة الريشة الطائرة، وشهدت مشاركة 95 لاعبة من بنات الإمارات والوافدات من عديد الجنسيات المقيمة على أرض الدولة.

أكد سنكل أن إدارة القلعة الزرقاء تحرص على الدوام على توفير سبل النجاح لفرق القلعة الزرقاء، وهذا يعزز العدد الأكبر من الألعاب الرياضية التي تضمها القلعة الزرقاء على مستوى فرق البنين والبنات، والتي تحظى بمتابعة دؤوبة من لجنة الألعاب بالنادي.