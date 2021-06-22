الأولمبياد و«يورو» مباشرة على متن «طيران الإمارات»

دبي (الاتحاد)

تتيح طيران الإمارات لعشاق الرياضة متابعة مباشرة على متن رحلاتها لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 أو بطولة كأس الأمم الأوروبية وغيرها من الرياضات والبطولات الكبرى في التنس، مثل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون 2021، ونهائي الدوري الأميركي لكرة السلة، بالإضافة إلى جولة لاعبي الجولف والرجبي.

وتعرض قناة «سبورت 24 Sport24» وقناة «سبورت 24 إكستر» عبر البث التلفزيوني الحي على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي «آيس» مباريات كأس الأمم الأوروبية 2020، بما فيها المباراة الختامية التي ستقام على استاد ويمبلي بلندن 11 يوليو المقبل، وسوف يعرض عبر البث الحي أيضاً، اعتباراً من 23 يوليو، منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، التي يتوقع أن يزيد عدد المشاركين فيها على 10 آلاف رياضي يمثلون 200 دولة.

ويستمتع ركاب طيران الإمارات في جميع الدرجات، بما يصل إلى 4500 قناة منوعة على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي الحائز جوائز عالمية، بما في ذلك أكثر من 1000 قناة لهواة السينما، و130 قناة للأطفال.

وقناتا IMG «سبورت 24» و«سبورت 24 إكسترا» هما القناتان الرياضيتان الأوليان والوحيدتان المتاحتان حصريا لصناعة الطيران، وتقدم القناتان تغطية حصرية للبطولات العالمية في مختلف الرياضات.

وتبث «سبورت 24» على مدار الساعة طيلة العام، وتقدم لركاب الطائرات أكثر من 16 ساعة من المحتوى المباشر المتميز كل يوم. وتوفر قناة «سبورت 24 إكسترا» خيارات إضافية للرياضات الرئيسية، حيث تبث 150 ساعة إضافية مباشرة كل شهر، وسوف تعرض خلال عام 2021 أكثر من 30 بطولة، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المؤجلة، وكأس رايدر.