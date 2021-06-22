كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تجمع النخبة في أبوظبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو الجمعة المقبل في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة لاعبي الأندية وأكاديميات الدولة. ومع اقتراب البطولة من نهايتها ودخول منافساتها مرحلة الحسم، ستشهد هذه الجولة كثيراً من المواجهات والنزالات الحماسية في ظل حرص عدد من الأندية على المنافسة والصعود إلى منصة التتويج.

وعلى مدى الجولات الثلاث الماضية نجحت أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في إثبات تفوقها وتقديم أداء مميز على البساط، وستسعى بقوة إلى مواصلة الأداء القوي خلال منافسات الجولة الرابعة، والمحافظة على حظوظها للفوز باللقب ضمن فئات الناشئين والشباب والكبار. ويقول يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: «إن كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو يعكس ما وصل إليه جو جيتسو الإمارات من مستوى تنظيمي وتطور لأداء اللاعبين المشاركين، وبروز مجموعة جديدة من المواهب التي نبني عليها الآمال مستقبلاً».

وأضاف: الجولات الماضية لهذه البطولة الغالية كانت حافلة بالندية والإثارة وارتفاع جودة الأداء، وأن تلك المكتسبات متوقعة على ضوء الجهود التي تبذلها الأندية جنباً إلى جنب مع الاتحاد للارتقاء برياضة الجو جيتسو، وتطوير قدرات ومهارات اللاعبين ليكونوا قادرين على المنافسة عالميا. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على تصدير النجوم إلى العالم وهو ما يعزز مشاعر الفخر لدى مسؤولي الاتحاد.

وتقام الجولة الرابعة وسط إجراءات وقائية وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد، انطلاقاً من الحرص على مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في وضع سلامة وصحة المجتمع في مقدمة الأولويات.

ويقول اللاعب حمدان الحوسني من نادي الظفرة، والذي ينافس في فئة الناشئين وزن 46 كجم: إن المشاركة في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة هدف وحلم للاعبين المقبلين على ممارسة رياضة الجو جيتسو واحترافها، موجهاً الشكر إلى الاتحاد الذي يوفر البيئة المناسبة لتنمية وتطوير قدرات اللاعبين. وأضاف الحوسني أنه يتواجد مع نادي الظفرة لتقديم أداء يليق بمكانة النادي والمنافسة حتى النهاية.

من جانبه، يقول محمد الشحي لاعب نادي بني ياس الذي انتقل حديثاً للمنافسة في فئة الشباب وزن 46 كجم: إن هذه البطولة تعتبر نقطة الانطلاق نحو المسيرة التي يحلم بتحقيقها، موضحاً أن أهدافه العديدة والمتنوعة تبدأ بتحقيق إنجاز مميز في هذه البطولة، ثم العمل بجد للانضمام إلى المنتخب الوطني وتمثليه في أكبر البطولات العالمية.

وكشف اتحاد الجو جيتسو عن اعتماد نظام التصنيف الفردي للاعبين ضمن الفئات العمرية الثلاث (الناشئين والشباب والكبار)، حيث يحصد اللاعبون في كل مرةٍ يدخلون فيها البساط النقاط لأنديتهم، فيما يحصدون النقاط لتحسين تصنيفهم الفردي أيضاً.

وفي ختام الموسم سيتم تحديد أصحاب التصنيف الأفضل في جميع الفئات وتكريمهم بالشكل الذي يحتفي بإنجازاتهم ويمنحهم ما يستحقون من تقدير بعد موسم طويل حافل بالتحديات.