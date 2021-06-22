«أبيض الشباب» يطرق أبواب ربع نهائي كأس العرب

دبي (الاتحاد)

يرفع منتخبنا الوطني للشباب شعار «حسم التأهل المبكر» للدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً التي تستضيفها القاهرة، حينما يواجه نظيره منتخب طاجيكستان في التاسعة مساء الغد على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثانية، والتي تشهد أيضاً مباراة المغرب وجيبوتي ضمن الجولة ذاتها.

ويتصدر «أبيض الشباب» ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام المغرب، بعد فوزه العريض في الجولة الأولى على جيبوتي 8- صفر، فيما تفوق المغرب على طاجيكستان 6-1 ضمن الجولة ذاتها. ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من المجموعات الأربع في كأس العرب إلى ربع النهائي الذي تُلعب مبارياته يومي 29 و30 من الشهر الجاري، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى نصف النهائي 3 يوليو المقبل، على أن تُلعب المباراة النهائية 7 يوليو.

وأكمل منتخبنا تحضيراته للمواجهة المرتقبة بأداء حصة تدريبية على الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب تحت قيادة المدرب الإسباني فرانك أورتيجا وجهازه المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين الذين يؤدون تدريباتهم بكل جدية وحماس. وحرص أورتيجا على التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد ومواصلة الأداء الفني المتميز الذي ظهروا به خلال المباراة الأولى وضرورة التركيز طوال الـ 90 دقيقة من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة الصدارة وضمان التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.

من جهته، قال لاعب منتخبنا منصور المنهالي الذي تألق في المباراة الأولى أمام جيبوتي وسجل هدفين: إن المواجهة أمام طاجيكستان تعتبر مهمة جداً وكل زملائه اللاعبين على أتم الاستعداد للظهور بشكل إيجابي وتحقيق الفوز، مؤكداً ضرورة احترام المنتخب المنافس.

وأكد المنهالي أن أجواء معسكر المنتخب إيجابية جداً، وهناك تعاون كبير بين الجهاز الفني والإداري مع اللاعبين الذي تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم خلال هذه البطولة من أجل تشريف الكرة الإماراتية. وشهدت مباريات ختام الجولة الأولى أمس فوز منتخب السنغال على لبنان 5-1، وجزر القمر على العراق 4-3 في المجموعة الثالثة، وفي المجموعة الرابعة تغلب منتخب تونس على اليمن بهدفين دون مقابل، فيما تفوق المنتخب السعودي على نظيره منتخب أوزباكستان بذات النتيجة بفضل هدفي محمد الدوسري وعبدالله رديف.