ماتيوس: هافرتز خليفة زيدان

أنور إبراهيم (القاهرة)

أثنى النجم الألماني المخضرم لوثر ماتيوس كابتن منتخب ألمانيا في مونديال إيطاليا 1990، على أداء النجم الألماني الشاب كاي هافرتز لاعب تشيلسي الإنجليزي ومنتخب المانشافت، وأشاد بأسلوبه الذكي في اللعب، وقال إنه يذكّره بالنجم الفرنسي زين الدين زيدان عندما كان لاعباً.

وقال ماتيوس في تصريحات لصحيفة «كيكر»: أقارنه بزيدان من حيث الكفاءة والفنيات العالية والرؤية الشاملة للملعب وحسن التوقع في المواقف الصعبة.

وأضاف قائلاً: قد لا يبدو زيدان سريعاً، ولكنه يصبح كذلك عندما يلعب الكرة، وهافرتز مثله تماماً. ونصح ماتيوس هافرتز بضرورة الاشتغال على بعض أوجه القصورفي لعبه حتي يصل إلى القمة. وقال: عليه أن يسجل المزيد من الأهداف وأن يحسن لعبه في التحركات القصيرة من خلال مدرب متخصص.

وتابع ماتيوس قائلاً: هافرتز يمتلك رؤية جيدة ويتحكم في الكرة بسهولة ولديه فنيات عالية جداً ويتمركز جيداً، وفوق ذلك هو لاعب ذكي ولكن عليه أن يعالج بعض العيوب لكي يصبح لاعباً سوبروليس مجرد لاعب جيد.

وتوقع ماتيوس أن يلعب هافرتز دوراً أساسياً في تشكيلة المانشافت خلال السنوات القادمة، ولكن بشرط أن تصبر عليه الجماهير لكي يقدم أفضل ما عنده على المستوى الدولي. وأشارماتيوس إلى أن توماس موللر النجم الألماني المخضرم يشغل حالياً المركز الذي يفضله هافرتز.

وقال: عندما يعتزل موللر وجوندوجان وكروس بعد سنوات قليلة سيكون هافرتز أحد أهم ركائز المنتخب الألماني. وعلق قائلاً: إذا كنت أنا أنظر إلى الموهبة فقط، فعلى المدرب أن يشرك هافرتز بصفة منتظمة ودائمة حتى لو لم يكن جيداً، لأنه لاعب يمتلك كل شيء، ويحتاج فقط لثقة المدرب. ولفت ماتيوس إلى أن مركز هافرتزهو المركز الذي يشغله حالياً موللر، وعلق قائلاً: هكذا أرى هافرتز في هذا المركز بعد اعتزال موللر، ويواجه منتخب ألمانيا نظيره البرتغالي غداً في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول، وأمام هافرتز فرصة ذهبية لإقناع الجماهير والمراقبين والخبراء.