أزبيليكويتا: مصير «الماتادور» بين قدميه

أنور إبراهيم (القاهرة)

سقط منتخب الماتادور الإسباني مرتين في فخ التعادل خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، الأولى أمام منتخب السويد سلبيا والثانية ضد منتخب بولندا (1/1) وأصبح في وضع مثير للقلق، ومهدداً بمغادرة البطولة من دورها الأول، ما لم يتدارك الموقف في الجولة الثالثة مساء غد، أمام منتخب سلوفاكيا.

وأهدر الإسبان فرصة الفوز خاصة في مباراة بولندا، عندما أضاع اللاعب جيرارمورينو فرصة تسجيل هدف من ركلة جزاء أطاحها القائم، ثم ارتدت إلى موراتا، فلم ينجح في إيداعها المرمى.ورغم هذا الموقف المتأزم للمنتخب الإسباني، إلا أن سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي وأحد كوادر الخبرة في المنتخب، رفض الضجة المثارة حول الفريق، وقال في حديث لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: نحن اللاعبون داخل غرفة الملابس ننتظر بلهفة مباراة سلوفاكيا.. صحيح أننا كنا نفضل أن نخوضها ونحن في وضع أفضل مما نحن فيه الآن، إلا أننا على أية حال نمتلك مصيرنا بين أقدامنا، وهذا هو أهم شيء، سنلعب على أرضنا في إسبانيا، وسننظر إلى هذه المباراة على أنها مباراة كؤوس أو خروج مباشر من البطولة. ولفت أزبيليكويتا إلى أن منتخب بلاده يضم الكثير من العناصر الشابة قليلة الخبرة التي تشارك لأول مرة في بطولة كبرى، وعلق قائلاً: إنهم يتعلمون ويستفيدون من مثل هذه المباريات القوية.

واعترف أزبيليكويتا بأنه كان يتمنى أن يكون بحوزة منتخب بلاده 6 نقاط وليس نقطتين فقط، ولكن الواقع لم يسمح بذلك. وعلق قائلاً: الآن بات على كل لاعب أن يضطلع بمسؤولياته تجاه الفريق من أجل إصلاح الموقف وعلينا أن نبذل جميعاً أقصى جهدنا.

وتابع أزبيليكويتا قائلاً: مباراة الغد حياة أو موت بالنسبة لنا، وسوف نرى بعد ذلك إلى أي مدى يمكننا الذهاب في هذه البطولة. وأضاف قائلاً: انظروا إلى يورو 2016 بفرنسا، لقد فزنا بالمباراتين الأوليين ولم يدخل مرمانا أي هدف، ورغم ذلك خرجنا من دور الـ 16!!.

وفي ختام حديثه، قال إزبيليكويتا الفائز مع تشيلسي ببطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج»: أمامنا مباراة نعتبرها نهائية وعلينا أن نتعامل معها خطوة بخطوة، ولا أشك مطلقاً في أن مجموعة اللاعبين يمتلكون كل الإمكانيات والمهارات والخبرات المطلوبة، لتقديم أداء عالي المستوى، في مواجهة هذا التحدي.