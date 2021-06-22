«المواي تاي» يسدل الستار على موسمه بـ«المحترفين»



أبوظبي (الاتحاد)

يسدل اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الجمعة المقبل الستار على موسمه، بتنظيم ببطولة مواي تاي 6 للمحترفين، في صالة فيستيفال أرينا بدبي، وتشهد 15 نزالاً يتنافس فيها 30 لاعباً ولاعبة من محترفي المواي تاي حول العالم، يمثلون 17 جنسية، في مؤشر واضح على أن البطولة ستكون حافلة بالإثارة والقوة، خاصة أن أغلب المشاركين لديهم رصيد من البطولات.

ويشارك منتخبنا الوطني بـ6 لاعبين بقيادة «نمر الحلبة» إلياس حبيب علي الذي يخوض مواجهة قوية ونارية مع الإسباني أنخيل ماركوز، واللذان يتنافسان لنيل لقب بطل (إنتركونتيننتال) في الوزن الخفيف الثقيل WMC.

وفي مواجهة أخرى قوية لنيل لقب بطل إنتركونتيننتال الوزن المتوسط، يتنافس بطل منتخبنا الوطني أمين المعتصم مع البطل الإيطالي فرانسيسكو إيادانزا، وعلى اللقب الآسيوي يواجه بطلنا زكريا الجماري المصنف الفلبيني فيليب ديلرامينو في وزن الريشة،

ويواجه لاعب منتخبنا محمد مرضي اللاعب المغربي محمد أمين الحرار في مواجهة قوية، ويلعب لاعب منتخبنا الوطني نور الدين سامير اللاعب الإسباني جوركا كارو في مواجهة مثيرة، أما لاعب منتخبنا البطل إبراهيم بلال فستكون مباراته مع اللاعب اليوناني إسبيرو بيسيري.

وأكد طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، أن الحدث سيكون مميزاً جداً وقوياً مقارنة بالبطولات السابقة، لأسباب عديدة أهمها أنها تأتي في ختام منافسات الموسم الاستثنائي، وأيضاً التنافس فيها على ثلاثة أحزمة، الأمر الذي وضع اللاعبين والمدربين على أهبة الاستعداد للمنافسة من خلال التحضير المميز للفوز، بالذات أن الأحزمة على مستوى الاتحادين الدولي الآسيوي.

وقال المهيري: الاتحاد حرص ومنذ البداية على استمرار النشاط الرياضي في ظل الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا مع الالتزام بالتوجيهات الصحية، وبفضل الله وبتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة استطعنا تجاوز هذه الظروف الصعبة، وقمنا بتنظيم خمس بطولات على مستوى المحترفين، شارك فيها العديد من اللاعبين المحترفين البارزين من المواطنين ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، الأمر الذي عزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة الدولية في مواجهتها لجميع الظروف وتسهيل عملية استضافة الأحداث الرياضية بدون أية مشاكل أو عوائق.

وعن الجانب التنظيمي، أشار المهيري أن البطولة تقام وفقاً لأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وتعليمات البروتوكول الصحي، حفاظاً على سلامة جميع المشاركين فيها، حيث يتم إجراء عملية فحص PCR لجميع المشاركين والمنظمين، منذ وصولهم وسيستمر الإجراء لحين الانتهاء من البطولة التي ستقام بدون حضور جماهيري، بينما يتم توفير خدمة البث المباشر عبر تطبيق UAM تسهيلاً لتمكين محبي هذه الرياضة على متابعتها حول العالم، وأيضاً سيتوفر النقل على صفحة الاتحاد الرسمية على الفيسبوك والموقع الإلكتروني بوجود تعليق عربي وأجنبي ليكون الجميع ضمن الحدث.

وتمنى طارق المهيري التوفيق لجميع المشاركين وأن تؤتي البطولة ثمارها، لتكون ختاماً مميزاً لموسم ناجح.