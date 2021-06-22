«يورو 2020».. في هذا الطريق إيطاليا وبلجيكا!

مراد المصري (دبي)

بدأت ملامح الطريق نحو نهائي كأس أوروبا لكرة القدم «يورو 2020» تتضح مع حسم الترتيب في أول ثلاث مجموعات، ففي حال اجتياز إيطاليا وبلجيكا الدور الثاني سيكون الصدام مرتقباً بينهما في ربع النهائي.

إيطاليا ستقابل النمسا، بينما تلتقي بلجيكا مع سويسرا في الدور الثاني، وفي حال تأهل المنتخبين فإن الموعد سيكون بينهما في ربع النهائي. وحقق المنتخب الإيطالي ثلاثة انتصارات دون أن يستقبل أي هدف حتي الآن، فيما حققت بلجيكا العلامة الكاملة أيضاً، وفي حال المواجهة بينهما في ربع النهائي فإنه سيكون بمثابة واحد من «النهائي المبكر» للنسخة الحالية.

اللافت أن الفريق الذي سيتصدر مجموعة «الموت» بين فرنسا وألمانيا والبرتغال سيكون طريقه في نصف النهائي بانتظار أحد الفائزين من مواجهة إيطاليا وبلجيكا في حال لقائهما في ربع النهائي، ليكون المربع الذهبي على الموعد مع قمة نارية أيضاً.

منتخب هولندا الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة الثالثة سيأمل عدم صعود البرتغال أو إسبانيا كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث لتجنب مواجهة مبكرة أمام أحدهما، وهو الذي قد يلتقي في ربع النهائي مع الفائز من ويلز والدنمارك.

وفي المقابل سيتقاطع الطريق في ربع النهائي بين متصدري ترتيب المجموعتين الرابعة التي تتصدرها التشيك بمزاحمة إنجلترا والخامسة التي تتصدرها السويد بحسابات مفتوحة مع سلوفاكيا وإسبانيا وبولندا لتحديد الترتيب النهائي.