ديباي.. منتج الأغاني وعاشق البارسا

مدريد (الاتحاد)

أعلن نادي برشلونة عن وصول النجم الهولندي ممفيس ديباي، رابع تعزيزات النادي الإسباني هذا الصيف، ويمتلك لاعب ليون الفرنسي شهرة حول العالم، وهنا نستعرض 5 أمور قد لا يعرفها الجميع عن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً.

لم يخفِ ديباي حقيقة أنه متحمس للعمل مع المدرب رونالد كومان مرة أخرى، وهذا أمر منطقي بالنظر إلى مدى جودة لعب المهاجم تحت قيادة كومان عندما كان مدرب برشلونة الحالي يتولى قيادة منتخب هولندا. لعب ممفيس 18 مرة تحت قيادة كومان، وسجل 11 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال ذلك الوقت – مما جعله يساهم بشكل مباشر بمعدل هدف كل 70 دقيقة.

سجل ممفيس هدفه الأول مع هولندا في كأس العالم 2014، وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على 3-2 على أستراليا في دور المجموعات، ومنذ ذلك الحين، احتفل بهذه اللحظة بوضع وشم جنباً إلى جنب مع التاريخ: 18 يونيو 2014.

لديه ما يقرب من خمسين وشماً آخر، بما في ذلك أسد ضخم يغطي ظهره، وأجنحة على صدره. كما انه يرتدي دائماً اسم «ممفيس» على ظهر قميصه، على عكس لقب عائلته، ولقد أوضح أنه قرار اتخذه بسبب علاقته الصعبة مع والده الذي ترك الأسرة عندما كان عمره أربع سنوات فقط، وقال لـ«بي بي سي»، في عام 2015:«هذه الأشياء جزء من حياتي، إنها ليست جزء من كرة القدم، إنه أمر مختلف، لدي حياة بجانب كرة القدم».

من ناحية أخرى وبالإضافة إلى تسجيله الأهداف على أرض الملعب، أنتج ممفيس عدداً لا بأس به من الأغاني التي نالت انتشاراً، أنه يحب الموسيقى وقد أصدر العديد من الأغاني في الولايات المتحدة وهولندا ودبي، وعلى مر السنين، تعاون مع فنانين هولنديين مشهورين مثل: بروديرفيلد، ويني ونانا فوفي. وأخيراً، يعشق ديباي برشلونة منذ طفولته وقام مواطنه باتريك كلويفرت نجم «البلوجرانا» السابق بتأكيد ذلك عندما نشر عبر حسابه في تويتر صورة قديمة لممفيس يرتدي فيها قميص برشلونة يحمل اسم «كلويفرت».