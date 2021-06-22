120 يوما توقفات في روزنامة الموسم الجديد

سلطان آل علي (دبي)

لا يخفى على أحد بأنّ جائحة كوفيد-19 عصفت بمواعيد البطولات الكبرى والدوريات وكافة التواريخ والجداول. رغم أنّ الدوريات المحلية قد تعافت ولُعِبَت أغلبها بشكل طبيعي إلّا أنّ تأثير الجدولة على الصعيد الدولي ما زال مستمراً، بل وسيبلغ قمة الضغط والتأزم خلال موسم 2021/2022 بسبب التوقفات والاستحقاقات الدولية لمنتخب الإمارات والأندية وفق التواريخ المعتمدة حتى اللحظة.

أصبحت روزنامة الموسم تحدياً كبيراً للمسؤولين والرابطة وذلك بعد تأهل المنتخب للتصفيات النهائية من كأس العالم 2022. وتبدأ التوقفات مع نهاية أغسطس بأيام الفيفا من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر وخلالها سيخوض المنتخب مباراتين ضمن التصفيات بتاريخ 2 أمام لبنان أو فيتنام في الإمارات وبتاريخ 7 سبتمبر أمام سوريا أو عمان خارج الدولة. ولن يكمل الغياب شهراً حتى تعود أيام الفيفا من جديد في الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر ويخوض خلالها المنتخب مباراتين في التصفيات بتاريخ 7 أمام اليابان أو إيران و12أمام العراق أو الصين وكلاهما على أرض الإمارات.

وخلال أقل من شهر أيضاً تعود أيام الفيفا من 8 إلى 16 نوفمبر ليخوض المنتخب مباراتين في التصفيات خارج الديار أمام كوريا أو أستراليا بتاريخ 11 ويواجه فيتنام أو لبنان بتاريخ 16.

كل ذلك قبل أن يبدأ التوقف الكبير، فهناك استحقاقين متتاليين للمنتخب، الأول في كأس العرب بقطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر قبل أن تنطلق كأس الخليج بالنسخة 25 في العراق بعد 5 أيام فقط خلال الفترة 24 ديسمبر وحتى 7 يناير، ثم تعود التصفيات من جديد خلال أيام الفيفا من 24 يناير إلى 1 فبراير بمباراتين أمام سوريا أو عمان في الإمارات بتاريخ 27 يناير واليابان أو إيران في 1 فبراير خارج الدولة.

ويأتي ختام التصفيات خلال أيام الفيفا من 21 إلى 29 مارس بمباراتين أمام العراق أو الصين خارج الأرض بتاريخ 24 وأمام كوريا أو أستراليا على أرض الإمارات في 29 منه.

ولن تعود أيام الفيفا حتى 30 مايو حيث تستمر إلى 14 يونيو والمتوقع أن تُلعب فيها 4 مباريات قد يكون استحقاقها ودياً أو رسمياً في حالة التأهل إلى الملحق الآسيوي ثم الملحق القاري المؤهل لكأس العالم. ليبلغ بنهاية الموسم القادم عدد أيام التوقف وفق أيام الفيفا والبطولتين الاقليميتين 95 يوماً، دون إضافة أيام التجمع التي سترفع عدد الأيام إلى ما يقارب 120 يوماً!!!

دوري أبطال آسيا.. زيادة الأزمة!

ويعد الاستحقاق القاري على مستوى الأندية بدوري أبطال آسيا حكاية أخرى في أزمة الروزنامة وفقاً للتواريخ المعتمدة، حيث سيكون دور الـ16 خلال التواريخ من 13-15 سبتمبر القادم ثم دور الـ8 من 27-29 سبتمبر، ونصف النهائي خلال 19 أو 20 أكتوبر ذهاباً و26 أو 27 أكتوبر إياباً، على أن يُقام النهائي في 21 و27 نوفمبر. ومن المؤكد تواجد فريق إماراتي في دور ال8 على أقل تقدير حيث ستكون المواجهة محلية بين الشارقة والوحدة في دور الـ16. ولن تقف الأزمة عند هذه النسخة، بل مع النسخة الجديدة التي ستنطلق مرحلتها الأخيرة من التصفيات (التي تشارك بها أنديتنا) في 18 يناير قبل أن يبدأ دور المجموعات بالجولة الأولى في 7-9 فبراير، والثانية 14-16 فبراير، والثالثة 28 فبراير إلى 2 مارس، والرابعة 14-16 مارس، والخامسة 4-6 أبريل، والسادسة والأخيرة 18-20 أبريل. ومن ثم يأتي ذهاب دور الـ16 خلال 9-11 مايو والإياب خلال 23-25 مايو.

عدد مباريات اللاعبين.. فوق المعدل!

وسيبلغ عدد المباريات للمنتخب في الحالة القصوى 25 مباراة خلال الموسم القادم دون احتساب الوديات وهو معدل لم يسبق حضوره في أي موسم من المواسم القريبة السابقة. هذا يعني أن لاعب المنتخب الأساسي مثل علي مبخوت قد يصل عدد مبارياته في هذا الموسم مع الجزيرة والمنتخب إلى ما يتجاوز 60 مباراة رسمية وهو رقم لا يصله حتى كبار اللاعبين في أوروبا!.