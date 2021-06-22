أفريقيا تبصم على «أمم أوروبا» بـ «العشرة»

علي معالي (دبي)

10 منتخبات من أصل 24 تشارك في كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2020» يتواجد بين صفوفها 29 لاعباً من أصول أفريقية ويقدمون المتعة الكروية والغالبية العظمى في منتخب فرنسا ثم بلجيكا وألمانيا والنمسا وسويسرا والسويد.

وفي صفوف منتخب فرنسا يتواجد 6 لاعبين من جذور أفريقية وهم كريم بنزيمة «الجزائر» وبول بوجبا «غينيا» ونجولو كانتي وسيسوكو «مالي» وعثمان ديمبلي «كوت ديفوار» إضافة إلى كيليان مبابي فوالده من الكاميرون ووالدته من الجزائر.

ويتواجد في منتخب ألمانيا 4 لاعبين من أصول أفريقية هم المدافع أنطونيو روديجر الذي فر والداه من الحرب الأهلية في سيراليون ليستقر في برلين وهناك ليروى ساني وسيرج جنابري وجمال موسيالا وينحدر والد ساني من السنغال فيما والد جنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نيجيريا.

وفي صفوف منتخب النمسا هناك 3 لاعبين من القارة السمراء منهم المدافع ديفيد ألابا النيجيري وكان من الممكن أن يتواجد مع منتخب النسور إلا أنه قرر اللعب في مسقط رأسه مع النمسا وهناك أيضا فالنتينو لازار حيث ينحدر والده من أنجولا وكريم أونيسييو لأب من نيجيريا.

وفي سويسرا ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عمر السادسة قررت والدته الهجرة إلى سويسرا ومعها بريل وشقيقه مع بقاء الأب بالقارة الافريقية كما يضم أيضاً دينيس زكريا «الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان» وكيفن مبابو «الأم من الكونغو الديمقراطية».

ويتواجد في صفوف منتخب بلجيكا 4 لاعبين من الجذور الأفريقية هم روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية وميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما من نفس موطن لوكاكو ومعهم جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

وفي البرتغال يتواجد ويليام كارفالو والذي ولد في أنجولا لكنه انتقل إلى البرتغال صغيراً ودانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو ومع منتخب السويد ينحدر المهاجم ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا والمهاجم روبن كوايسون والده من غانا وكين سيما من الكونغو الديمقراطية.

ومع هولندا يتواجد ممفيس ديباي فوالده من غانا وناثان آكي «والده من كوت ديفوار» ومع فنلندا نجد جلين كامارا لأبوين من سيراليون وفي إنجلترا هاجر والدا بوكايو ساكا (19 عاماً) من نيجيريا إلى إنجلترا وتم استدعاؤه سابقاً لينضم إلى منتخب بلاده لكنه اختار اللعب باسم المنتخب الإنجليزي.