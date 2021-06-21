رونالدينيو يتفوق على راموس افتراضياً!

الرياض (الاتحاد)

قدّم النجم الإسباني وقائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس عبارات المديح للنجم البرازيلي وأسطورة كرة القدم العالمية رونالدينيو، حيث وصفه بالساحر، واعترف بأنه عانى أمامه في مواجهات «الكلاسيكو»، عندما كان يلعب للنادي الكتالوني.

جاء تصريح النجم الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع النادي الملكي، أثناء المقابلة التي أجراها بعد نهاية المباراة التشويقية الودية التي خاضها مع رونالدينيو في لعبة FIFA21 ضمن مبادرة «لاعبون بلا حدود»، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وأجاب راموس حينما تم سؤاله عن مواجهة النجم البرازيلي، افتراضياً، في الحدث الخيري الذي يبلغ مجموع جوائزه 10 ملايين دولار أميركي، وإذا ما كانت قد أعادت له بعض الذكريات المتعلقة بمواجهته على أرضية الملعب: لقد أعادت بعض الذكريات الجيدة والسيئة، بسبب موهبته الطبيعية الساحرة كلاعب كرة قدم، فقد جعلني أعاني على أرضية الملعب.

لقد حققنا نتائج جيدة وسيئة في الكلاسيكو، ولكن النتائج السيئة بالنسبة لي كانت بسبب تقديمه مستوى رائعاً، لقد كانت لحظات صعبة حقاً. وأضاف بطل العالم مع المنتخب الإسباني: لقد تواجهت مع رونالدينيو عندما لعب لبرشلونة وميلان وهي لحظة جميلة عندما تشارك مثل هذه التجارب مع زملاء وخصوم سابقين.

كما علّق على مشاركته في مبادرة «لاعبون بلا حدود» قائلاً: إنه شعور رائع حقاً، وبالفعل لم ألعب لعبة FIFA بانتظام منذ مدة طويلة، حيث لا يمكنك أن تلعب كثيراً عندما يكون لديك الكثير من الأطفال، لقد كنت ألعب كثيراً في السابق ولكن اثنان من أطفالي الآن هم من يعلموني حينما يتعلق الأمر بالألعاب الإلكترونية، لقد سيطرت على المباريات مع رونالدينيو، ولكن النتيجة النهائية لم تعكس ذلك، في النهاية كانت تجربة مميزة.

وأضاف: اخترت أن أكون جزءاً من هذا الحدث الخيري من باب التضامن، فأنا سفير منذ عدة سنوات لليونيسف، ودائماً ما أبحث عن الفرص التي تتيح لي أن أساهم بعمل الخير، مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد هو أمر مهم في هذه الفترة، ولذلك انتهزت الفرصة لتقديم الدعم.

ومع نهاية مواجهتهما قام النجمان بالتبرع بجوائز المباراة البالغة 50 ألف دولار أميركي لصالح اليونيسف، وذلك دعماً لجهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير اللقاح للدول الأكثر احتياجاً حول العالم.