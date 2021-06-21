كافنديش يعود إلى فرنسا بعد غياب 3 أعوام

برلين (د ب أ)

يعود الدراج البريطاني مارك كافنديش إلى سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس» المفضل لديه، والذي شهد فوزه بثلاثين مرحلة من قبل، ليحتل المركز الثاني في قائمة الدراجين الأكثر فوزاً في السباق الفرنسي.

وأعلن فريق كويك ستيب اليوم، ضم كافنديش (36 عاماً) لقائمته التي يتصدرها بطل العالم جوليان الافيليب، خلال النسخة 108 من السباق الشهير الذي يقام خلال الفترة من 26 يونيو الجاري إلى 18 يوليو المقبل.

وجرى استبعاد الدراج الأيرلندي سام بينيت من قائمة كويك ستيب بسبب الإصابة. وترجع أخر مشاركة لكافنديش في تور دو فرانس لعام 2018. ويتصدر البلجيكي إيدي ميركس قائمة الدراجين الأكثر فوزاً في السباق الفرنسي بعدما فاز بـ34 مرحلة.