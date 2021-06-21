«كاس» تخفف عقوبة إيقاف مدرب نيجيريا إلى 5 سنوات!

لوزان (أ ف ب)

خففت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» اليوم، إلى خمس سنوات عقوبة الإيقاف مدى الحياة بتهمة «الفساد» للمدرب السابق للمنتخب النيجيري سامسون سياسيا في قضية التلاعب بنتائج المباريات.

واعتبرت المحكمة الإيقاف مدى الحياة الذي فرضه الاتحاد الدولي «فيفا» في أبريل 2019 على المدرب البالغ من العمر 53 عاماً، بعد إدانته بـ«قبول الأموال في قضايا تتعلق بالتلاعب بالمباريات» في عام 2010، على أنه «غير متناسب».

وأيدت محكمة التحكيم الرياضية حكم الإدانة، لكنها قللت من مدة العقوبة، وألغت الغرامة الإضافية البالغة 50 ألف فرنك سويسري (54 ألف دولار).

وقالت «كاس» في بيان: قررت المحكمة أن فرض حظر مدى الحياة غير متناسب مع الجريمة الأولى التي ارتكبت بشكل سلبي، والتي لم يكن لها تأثير سلبي أو فوري على أصحاب المصلحة في كرة القدم، مضيفة أن الإيقاف لمدة خمسة أعوام يعتبر عقوبة لسياسيا.

وتم إسقاط الغرامة، لأن المحكمة شعرت أنها ستكون غير مناسبة ومفرطة، فضلاً عن العقوبة.

وأشارت إلى أن سياسيا لم يستفد مالياً من أفعاله، وأنه تعرض بالفعل لضربة موجعة مادياً لعدم قدرته على العمل في كرة القدم. وتابعت أن إيقافه من أي نشاط متعلق بكرة القدم، محلياً أو دولياً يعود إلى 16 أغسطس 2019، ويستمر حتى عام 2024.

