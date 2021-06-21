تعليمات ديشامب: «الركلات الحرة» مهمة مبابي

أنور إبراهيم (القاهرة)

كلف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا مهاجمه الشاب كيليان مبابي بتسديد الركلات الحرة المباشرة، اعتباراً من المباراة القادمة بعد غد أمام البرتغال. ويحل مبابي بذلك محل زميله أنطوان جريزمان الذي أصبحت مهمته مقصورة على تسديد ركلات الجزاء.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت إن إعلان هذا القرار تأخر مبارا تين، لأنه كان من المفترض أن يطبّق مع بداية انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، وإنه أيضاً جاء مفاجئاً، لأن مبابي لم يسدد من قبل على الإطلاق أية ركلات حرة مباشرة على امتداد مشواره الكروي، سواء مع المنتخب، أو مع الأندية التي لعب لها.

وتوقعت الشبكة أن يكون جريزمان قابل هذا القرار بارتياح، إلا إذا كان هو الذي قرر بنفسه ترك هذه المهمة لزميله، خاصة بعد أن أشاد بإجادته تسديد هذه الركلات خلال الحصص التدريبية الأخيرة. وأوضحت الشبكة أن جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني سيستمر في تسديد الركلات الحرة غيرالمباشرة التي تستهدف زميلاً داخل منطقة جزاء المنافس.

وإختتمت الشبكة تقريرها بأن قالت إن آخر ركلة حرة مباشرة اُحتسبت للديوك، يرجع تاريخها إلى يوم 27 مارس 2018، وكانت خلال مباراة ودية ضد منتخب روسيا، وسددها وقتها النجم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أما المباريات الرسمية، فلم تحتسب فيها أية ركلة حرة مباشرة منذ أكثرمن 16 سنة، وكانت في مباراة ضد منتخب إنجلترا في «يورو 2004» وسجل منها النجم زين الدين زيدان هدفاً.