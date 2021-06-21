«الحلاق» سبب فوز السويد على سلوفاكيا!

جوتنبرج (رويترز)

قال روبن كوايسون لاعب السويد الذي حصل على ركلة جزاء سجلها زميله إميل فورزبيرج لتفوز السويد 1-0 على سلوفاكيا وتتصدر مجموعتها في بطولة أوروبا لكرة القدم إن الفضل كله يعود لحلاقي المنتخب الوطني.

وزار ثلاثة حلاقين معسكر منتخب السويد في مدينة جوتنبرج على الساحل الغربي قبل المباراة، وقاموا بتصفيف شعر اللاعبين ليظهروا في أفضل حالاتهم.

وقال كوايسون مازحاً للصحفيين: من دون الحلاقين كان الفريق سيتعادل، فزنا بفضلهم، إنه أمر في غاية الأهمية، لأنه يمنح اللاعبين ثقة كبيرة في النفس وهو ما ينعكس على الأداء في الملعب.

وقال المدافع ميكل لوستيج إنه لا يوجد أي مخاوف من اختراق فيروس كورونا للفقاعة الصحية التي يفرضها منتخب السويد على نفسه، حيث اتخذ الفريق كل ما يلزم من إجراءات احترازية قبل وصول الحلاقين.

وأضاف: تعاملنا مع الأمر بجدية شديدة. تم حجز الموعد مبكراً، جلسنا بالخارج وكانوا يرتدون أقنعة، وخضعوا لاختبارات كورونا مسبقاً، لم نطلب حلاقين من الشارع كما قال البعض، نتعامل مع الأمر بكل جدية.

وستلتقي السويد مع بولندا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الخامسة في سان بطرسبرج يوم «الأربعاء»، وستتصدر المجموعة حال الانتصار متفوقة على منتخبي إسبانيا وسلوفاكيا اللذين سيلتقيان في المباراة الأخرى.

